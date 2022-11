Beyoncé: canta, baila, actúa y... celebra los 10 años de W Radio

Como toda buena artista, Beyoncé se ha destacado en varias ocasiones las cuales han sido exitosas a nivel mundial. A continuación, una recopilación de todos sus reconocimientos.



PREMIOS



La cantante se ha hecho presente en los premios Grammy como una de las mayores ganadoras recibiendo en el 2004, 5 de los 6 premios a los que estaba nominada. Uno de ellos: mejor Actuación Vocal Femenina de R&B por "Dangerously In Love 2".



En el 2006, 2007 y 2009, recibió solo un premio Grammy y volvió a sorprender en el 2010 recibiendo 6 galardones. Entre ellos, canción del Año "Single Ladies (Put A Ring On It).



En el 2013, ganó un grammy por Mejor interpretación R&B tradicional por "Love on Top".



También ha sido premiada en los Billboard Music Awards, siendo el 2003 su mejor año con 4 premios, entre ellos, nueva artista femenina del Año.



En los BET Awards, fue premiada en 8 ocasiones, en las que se encuentra: mejor artista de R&B por 5 años.



En los MTV Video Music Awards, ha sido notoria su participación, recibiendo 12 premios, entre ellos: Mejor Videoclip Femenino por "Crazy In Love" (compartido con Jay-Z).



En los MTV Europe Music Awards, recibió 5 premios. Uno de ellos fue: mejor Vídeo por "Single Ladies" (Put A Ring On It).



En Colombia, recibió una mención especial en los Premios 40 Principales en año 2008.



También recibió 3 premios en los MTV Movie Awards, uno de ellos sexiest Perfomance For The Pink Panther en el 2006.



En los premios ASCAP, USA, recibió 19 premios en los cuales se han destacado los pop music awards en 5 ocasiones.



En los Billboard Music Magazine, USA recibió 13 galardones, uno de ellos en el 2003 como New Female Artist.



Ha participado y obtenido premios en más ceremonias, entre ellas: BRAVO Supershow, Capital FM Awards, International Dance Music Awards, Meteor Music Awards, New Musical Express, Nickelodeon Kids' Choice Awards, OVMA, People Choice Awards, Premios Oye, Mexico, Radio Music Awards, Vibe Awards, World MUsic Awards, Black Reels Awards, Broadcast Film Critics Awards, , American Music Awards, entre otros.



DUETOS FAMOSOS



Entre los duetos más importantes de la cantante se encuentran: Lady Gaga con telephone, Shakira con beautiful liar, George Michael con if I were a boy y Jay z con crazy in love.



BEYONCE ACTRIZ



La artista también ha hecho el papel de actriz. Entre sus películas más reconocidas se encuentran: En el 2002, Austin Powers in Goldmember, haciendo el papel de Foxxy Cleopatra, en el 2006, La Pantera Rosa y dreamgirls. En el 2009, Obsessed, con el papel de Sharon Charles y en el 2013, Beyoncé: La vida no es más que un sueño, haciendo el papel de ella misma.