Coldplay anuncia nuevo disco, con Beyoncé y Noel Gallagher de invitados

Coldplay confirmó hoy que "A head full of dreams", su esperado nuevo disco, se publicará el próximo 4 de diciembre como se venía especulando desde hacía días, y además anunció que contará con colaboraciones de Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo y Merry Clayton.



La noticia se produjo el mismo día en el que pusieron también a disposición del público en plataformas de descarga digital y de reproducción en línea el primer sencillo del álbum, titulado "Adverture of a lifetime".



Según informó Parlophone, su discográfica, "A head full of dreams" se grabó en Malibú, Los Ángeles y Londres y fue producido por el sueco Stargate junto al colaborador habitual de la banda Rik Simpson.



Contiene once temas, doce si se cuenta una pista oculta llamada "X marks the spot", con un estilo muy diferente a los que tenía el disco predecesor de Coldplay, el intimista "Ghost stories" (2014).



"Energía, color y grandes momentos que afirman la vida" es lo que promete su sello ante cortes como el exuberante "Adverture of a lifetime", "Amazing day", que presentaron recientemente en un festival al aire libre en Nueva York, o "Hymn for the weekend", al que Parlophone califica como tema "poderoso".



El nuevo álbum se publicará en formato CD, vinilo y álbum digital y le seguirá una gira por todo el mundo.



Nacida en 1996 y conformada por el Chris Martin (teclado y voz), Jon Buckland (guitarra principal), Guy Berryman (bajo) y Will Champion, Coldplay es la banda británica de rock de mayor éxito internacional actualmente y se les estiman unas ventas globales de 80 millones de copias gracias a éxitos como "Yellow", "Viva la vida" o "The scientist".