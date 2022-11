Cuarón, Lubezki y Nyong'o, el talento latino en los Óscar

Alfonso Cuarón ¿tres pájaros de un tiro?

A priori, uno de los grandes protagonistas de la velada. Se postula en el campo de mejor director, mejor productor y mejor montaje, todas ellas por su espectacular labor al frente de 'Gravity'. Es su primera nominación como director y como productor, y la segunda que obtiene por el montaje tras 'Children of Men'.

En el pasado aspiró a las estatuillas doradas por el guión original de 'Y tu mamá también' y el guión adaptado de 'Children of Men'. En el campo de mejor director, Cuarón es el gran favorito tras haberse hecho con el Bafta, el Globo de Oro, el galardón del Sindicato de Directores de EE.UU. (DGA) y el del Sindicato de Productores de EE.UU. (PGA).

Como productor ganaría junto a David Heyman en caso de que 'Gravity' se lleve el Óscar a la mejor película, mientras que en el apartado de mejor montaje -candidatura compartida con Mark Sanger- sus principales rivales son Christopher Rouse ('Captain Phillips') y el equipo de 'American Hustle', quienes resultaron ganadores en los Eddies (los premios del grupo American Cinema Editors).

Tres candidaturas que directamente implican a Cuarón, aunque el filme cuenta con un total de 10, que incluyen además las de mejor actriz (Sandra Bullock), fotografía (Emmanuel Lubezki), música (Steven Price), diseño de producción, edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales.

Emmanuel Lubezki ¿a la sexta va la vencida?

'El Chivo' Lubezki, candidato al Óscar por la fotografía de 'Gravity', es ya todo un clásico en estas lides pero aún no tenido el reconocimiento de la Academia de Hollywood a pesar de haber sido nominado en cinco ocasiones en el pasado por 'A Little Princess', 'Sleepy Hollow', 'The New World', 'Children of Men' y 'The Tree of Life'.

Philippe Le Sourd ('The Grandmaster'), Bruno Delbonnel ('Inside Llewyn Davis'), Phedon Papamichael ('Nebraska') y Roger Deakins ('Prisoners') son sus competidores, pero Lubezki parte como favorito debido al reciente reconocimiento de la Asociación Americana de Directores de Fotografía (ASC).

Aunque Lubezki también se hizo con ese galardón por 'Children of Men' y 'Tree of Life' sin que fuera sinónimo de Óscar, en esta edición parece claro que el mexicano no se quedará de nuevo a las puertas de la gloria.

Su preciosista trabajo ha impresionado y ha colaborado a la espectacular imagen de una película que se desarrolla en el espacio y en la que la escasez de elementos es su principal característica, por lo que la calidad de la imagen era básica para que la historia emocionara al espectador.

Además, tiene en cartera 'Birdman', lo nuevo de Alejandro González Iñárritu, así como las próximas dos películas de Terrence Malick.

Lupita Nyong'o, sabor mexicano en la sangre africana

El Óscar a la mejor actriz de reparto se debate entre ella, por su sobrecogedor retrato en '12 Years a Slave' de una mujer que sufre el sadismo y la obsesión del terrateniente encarnado por Michael Fassbender, y Jennifer Lawrence ('American Hustle'), que podría verse perjudicada por el temor de los académicos a dar el Óscar dos años seguidos a una actriz tan joven como ella tras el que consiguió en la última edición por 'Silver Linings Playbook'.

Hija de padres kenianos, Nyong'o nació en México en 1983, se crió en Kenia y cursó sus estudios superiores en Estados Unidos, donde se licenció en Arte Dramático por la Universidad de Yale. La actriz, cuyo nombre alude a la Virgen de Guadalupe, aprendió a hablar español tras pasar un tiempo en México durante su adolescencia.

Nyong'o ha sido la estrella de la temporada de premios en el terreno de la alta costura, con apariciones estelares en cada una de los eventos con alfombra roja en los que ha aparecido -aún se recuerda el vestido rojo con capa de Ralph Lauren que lució en los Globos de Oro- y ha conquistado a la industria con sus inmaculados discursos y entrevistas.

Y en lo que a galardones cinematográficos se refiere, Nyong'o se ha llevado los de los críticos de Londres, Chicago, Dallas, Las Vegas, Florida, Washington o Los Ángeles, así como el del sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA.