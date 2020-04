El galán de novelas mexicanas, Eduardo Capetillo, recordó sus grandes papeles en la TV

Eduardo Capetillo celebró 50 años de vida en el confinamiento, pero esto no fue impedimento para que lo celebrara y viviera un gran momento junto a su esposa Biby Gaitán y sus 5 hijos.

Pero no hay que olvidar sus grandes éxitos y con lo que más de uno debió crecer, como sus inicios musicales en ‘Timbiriche’, sus protagónicos en ‘Marimar’, ‘Alcanzar una estrella’ y demás exitosas producciones.

“La oportunidad de ‘Alcanzar una estrella’ se dio cuando estaba estudiando y recibí la llamada de un amigo para hacer el proyecto, le dije que estaba en Los Ángeles con un compromiso y no podría, luego me llama mi jefe y me dice que no es pregunta que la novela se había escrito para mí”, comentó.

Asimismo recordó su paso por ‘Marimar’ junto con Thalía, “de todo mi repertorio fue la novela que más ha transcendido fronteras (…) fue muy divertida, muy entretenida y marcó mi vida profesional y personalmente porque terminando la novela me casé con Biby, venia en camino mi primer hijo y después me hizo ir a muchos lugares”.

“El cariño de las personas que nos recuerdan de hace unos años es algo que no se paga con nada. Verdaderamente mis recuerdos de Colombia son maravillosos, es gente hermosa y la cuando nos escriben nos emocionaos mucho”, dijo sobre los seguidores que le escriben desde Colombia.