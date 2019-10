Holland Cotter, invitado principal de la séptima edición del Festival de Gabo

Holland Cotter, co-director de crítica de Arte en el New York Times e invitado principal al festival de periodismo de Gabo compartió durante la entrevista sobre la invitación que recibió: “El director del Festival me envió la solicitud para que fuera a Colombia, yo acepté porque siempre me ha gustado conocer el arte del mundo, en Estados Unidos no he tenido la posibilidad de ver arte Suramericano, entonces por eso acepté”.

Sobre cómo ve el periodismo latinoamericano actualmente, comentó que: “hay un gran problema, en Estados Unidos por ejemplo no hay muchos periodistas que escriban sobre Suramérica en los noticieros o en los periódicos”.

En cuanto a las diferencias que le permitieron entrar al New York Times, dejó claro que: “mi carrera fue muy larga, yo no empecé escribiendo, pero cuando me di cuenta que tenía un hobbie, mejoré mucho. Empecé como freelance en el New York Times, ahí estuve 5 años, pero luego me quedé. Hay que intentarlo”.

Para finalizar dio algunos consejos para las personas que están empezando en la carrera del periodismo: “No hay mucho dinero como periodistas. El periodista escrito se quedó en otros años, pero el periodismo digital es mucho más crítico, uno puede realmente escribir y publicar, hay que crear un portafolio porque siempre va a haber alguien que lo lea y lo contrate”.