Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Día de la Madre

Julio Sánchez Cristo DJ rinde un homenaje a las madres en su día, con este especial musical cargado de bolero y romance.

No se pierda este emocionante playlist:

PRIMERA HORA

Madrecita querida - Los Tigres Del Norte

Mi novia se esta poniendo vieja - Ricardo Arjona

El oficio de ser mama -Pablo Granados

Mother - Pink Floyd

Madre - Silvio Rodriguez

Mother - John Lennon

Viva la Mamma - Edoardo Bennato

Maman delirve moi - Les Horizon

Amor de madre - Víctor Manuelle

Mama - Il Divo

What’s going on - Marvin Gaye & Bj The Chicago Kid

La piu’bella - Anna Tatangelo

Madrecita ideal - Julio Jaramillo

SEGUNDA HORA

Ella es única - Franco de Vita

Amor de madre - Aventura

Amor eterno - Ana Gabriel

Mamá - Timbiriche

Ciao mamma - Jovanotti

Tour simplement maman - Charles Dumont

Madre - Camilo Sesto

Te lo pido por favor - Jaguares

Oh mother - Cristina Aguilera

Mi dispiace - Laura Pausini

Madrecita - Antonio Machín

Madre - Lucho Barrios

Madre mia - Gipsy Kings

TERCERA HORA

Te amo mama - Marco Antonio

Mamma - Luciano Pavarotti

Gracias madre - Jessie Uribe

Mama said - Lukas Graham

Mama said - Metallica

The best day - Taylor Swift

Tutte le mamme - Nilla Pizzi

Thinking of you - Lenny Kravits

Slipping through my fingers - Abba

Una carta al cielo - Lucha Reyes

A mi madrecita - Julio Jaramillo

La mamma - Luca Carboni

Señora Sara - Cholo Valderrama