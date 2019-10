Primera hora Julio Sánchez Cristo DJ: Especial homenaje a José José Me basta - José José (sinfónico) Almohada - José José (sinfónico) Desesperado - José José con Mijares No me platiques más - José José con Gilberto Santa Rosa Mi niña - José José Ranchero O tú o yo - José José Ranchero El mundo - José José Lágrimas - José José Lo dudo - José José, Pedro Fernandez No me dejes solo - José José El reloj - José José Polvo enamorado - José José Déjame conocerte - José José, Paul Anka Segunda hora Julio Sánchez Cristo DJ: Especial homenaje a José José Esta noche te voy a estrenar - José José Sin ella - José José Volcán - José José La nave del olvido - José José Lo pasado, pasado - José José El triste - José José Todo es amor - José José Gavilan o paloma - José José Si me dejas ahora - José José He renunciado a ti - José José Mi viejo - José José Eso no más - José José Tercera hora Julio Sánchez Cristo DJ: Especial homenaje a José José El amor acaba - José José Preso - José José, Alex Syntek Amor amor - José José Sabor a mí - José José Voy a llenarte toda (sinfónico) - José José Payaso - José José, Pablo Milanes Tu primera vez - José José Gotas de fuego - José José La barca (Sinfónico) - Josê José 40 y 20 (sinfónico) - José José Anque vivas con el - José José, Reyli Barba ¿Y qué? - José José, Gian Marco Por ella - José José, José Feliciano