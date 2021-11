La categoría de mejor actriz rompió sus récords

Jennifer Lawrence: la actriz del momento



A sus 22 años, Jennifer Lawrence ostenta ya un par de candidaturas a los Óscar -ambas como mejor actriz- la primera conseguida por la cinta independiente "Winter's Bone", la segunda por "Silver Linings Playbook", largometrajes estrenados con apenas dos años de diferencia. Justo el tiempo que tardó Lawrence en pasar de ser una desconocida a una estrella.



Entre medias, la joven lideró el éxito de taquilla y nuevo fenómeno de fans "The Hunger Games" y apareció en la superproducción "X-Men: First Class".



Jessica Chastain: de Bin Laden al Óscar



Jessica Chastain estrenó su primera película el año que cumplió 30, en 2008, después de pasar casi un lustro haciendo papeles menores en series de televisión. Al igual que Lawrence, aunque con más edad, encontró en una película independiente ("Jolene"), personaje que necesitaba para dar un empujón a su carrera.



Aquella cinta tuvo su éxito en el circuito de festivales y Chastain logró acceso a proyectos más interesantes, con repartos de primera fila, aunque siempre lejos de las grandes producciones de la industria.



Fue en 2011 cuando finalmente se estableció como una actriz a tener en cuenta gracias a trabajos de secundaria en "Take Shelter", "The Tree of Life" y, sobre todo, "The Help", donde su capacidad para dar vida a una inestable ama de casa, superficial pero con buen corazón, le llevó a meterse el año pasado en la carrera por el Óscar.



Doce meses después, Chastain repite como nominada, ahora como protagonista y gracias a encarnar a la agente federal que dio con Osama Bin Laden en el "thriller" "Zero Dark Thirty". Aunque Lawrence es favorita, Chastain no ha dicho la última palabra. Su victoria en la ceremonia entra dentro de lo probable.



Naomi Watts: un Óscar imposible



La británica Naomi Watts, de 44 años, tiene una relación especial con las producciones de directores hispanoamericanos. A pesar de su consagrada carrera con filmes como "King Kong", "J. Edgar", "Mulholland Dr." y la saga "The Ring", la artista ha encontrado su camino al Óscar de la mano del mexicano Alejandro González Iñárritu ("21 Grams") y este año bajo la dirección del español Juan Antonio Bayona ("Lo imposible").



Su dramático trabajo como superviviente al tsunami que arrasó el sudeste asiático en 2004 recogido en "Lo imposible" es la única opción de ese largometraje español realizado en inglés en la presente edición de estos premios.



Emmanuelle Riva: la más longeva



La gala Emmanuelle Riva tiene ya el reconocimiento de ser la mujer de más edad en conseguir una nominación en la categoría de mejor actriz, un honor que logró a sus 85 años por la película austríaca "Amour" que rodó en francés.



Su récord se circunscribe únicamente a esa categoría, ya que la intérprete más mayor en tener una candidatura a la estatuilla fue Gloria Stuart que con 87 años optó al premio como secundaria en la taquillera "Titanic".



Riva, según algunos expertos, guarda alguna opción de triunfo dada la buena acogida que tuvo "Amour" entre los académicos. La cinta de Michael Haneke es una de las nominadas a mejor película, mejor guión, mejor dirección y mejor filme en lengua no inglesa, lo que ha dado más visibilidad al trabajo de la francesa.



Quvenzhané Wallis: la más joven



Con tan solo 9 años, Quvenzhané Wallis ha logrado lo que muchas actrices persiguen toda su vida, una nominación al Óscar y todo gracias a una producción independiente con espíritu de fábula en la que se cuenta la historia de una comunidad de una zona pantanosa en EE.UU. desde los ojos de una niña, "Beasts of the Southern Wild".



Ese filme que parecía fabricado para enamorar en festivales de cine independiente terminó por cautivar a Hollywood, que recompensó el largometraje con cuatro candidaturas, incluida mejor película y mejor dirección, aunque es improbable que consiga algún galardón.

Para Wallis, esa producción fue su primer contacto con el séptimo arte.



En su segunda película, "Twelve Years a Slave" que estrenará en 2013, ya estará acompañada por Brad Pitt, Paul Giamatti, Michael Fassbender y Paul Dano