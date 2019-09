La historia que hay detrás de la canción C’est La Vie de Robbie Nevil

El reconocido artista Robbie Nevil compartió durante la entrevista sus inicios en la música, quien empezó desde muy pequeño: “Yo inicié a los diez años, mi profesor me mostró la música de una manera muy divertida. Yo elegí la guitarra porque siempre que veía las bandas me pedía tocar la guitarra.”

“Yo inicié componiendo música instrumental, hasta el momento no me acuerdo cuántas canciones he escrito”, agregó el artista.

El artista también trabajó en High School Musical y Hannah Montana, sobre esto comentó que: “en este momento sigo trabajando con Disney y produciendo para algunas series de ellos.”