Las historias de Alfonso Lizarazo, el creador de ‘Sábados Felices’

Alfonso Lizarazo llegó a Bogotá con el deseo de ser abogado, vendedor o ingeniero, sin embargo, gracias a un amigo empieza a hacer turnos en los controles en Caracol Radio, en donde fue creciendo profesionalmente hasta terminar como director de ‘Estudio 15’.

El presentador y político colombiano compartió que después de estar en Estudio 15 y ver que los programas musicales ya no tenían tanta fuerza, le surgió la idea de crear ‘Campeones de la risa’, ‘Festival de humor’, y así se fue ganando el cariño con sus programas de comedia hasta crear ' Sábados Felices'.

En cuanto a su llegada a la política, compartió su experiencia en el Senado de Colombia, “yo nunca me imaginé llegar a la política, pero varios amigos me dijeron que me lanzara al Congreso. Un amigo me ayudó a inscribirme y por coincidencia salí elegido. Eso fue una sorpresa”.

Para finalizar, contó que tiene libros de su autoría en donde habla del humor de la época y aniversarios de ‘Sábados Felices’.