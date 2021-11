Las nueve películas que se enfrentaron por los Premios Óscar

Amour ', la realidad más dura que la ficción en manos de Haneke



'

Argo ', la apuesta revalorizada a última hora



Django desencadenado ', la tarantiniana' revisión de la esclavitud



Les Miserables ', una delicatessen para amantes de los musicales





Life of Pi ', el triunfo de la emoción en 3D



Lincoln ', una lección de historia narrada de forma apabullante



Silver Linnings Playbook ', cuando el amor cura la enfermedad



Zero Dark Thirty ', la polémica caza y captura de Bin Laden

La dolorosa e íntima obra desorprendió por su rotundo éxito con cinco nominaciones a los Óscar: mejor película, mejor director, mejor actriz (Emmanuelle Riva), mejor guión original (Haneke) y mejor película extranjera.La cinta, basada en una experiencia personal de Haneke, refleja la situación de los octogenarios Georges y Anne (interpretados por unos conmovedores Jean-Louis Trintignant y Riva), un matrimonio bien avenido de exprofesores de música que disfrutan de su vida en París hasta que un día la mujer sufre una parálisis que da paso a un declive imparable.El filme, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, se ha hecho en las últimas semanas con galardones como el Globo de Oro y el Bafta a la mejor película de habla no inglesa.La cinta obtuvo siete candidaturas al Óscar, principalmente obtenidas en categorías técnicas, pero fueron esquivas concomo mejor director, algo que fue entendido como un serio golpe a las aspiraciones de la cinta en la gala del 24 de febrero, pero los éxitos obtenidos en semanas posteriores han reforzado esas opciones hasta el punto de que muchos expertos apuntan que podría dar la sorpresa y llevarse el premio gordo.Las estatuillas conseguidas en los Bafta y en los Globos de Oro como mejor película del año avalan esa idea. 'A Ben Affleck le han robado', dijo el actor Bradley Cooper, candidato por 'Silver Linings Playbook', inmediatamente después de conocer el resultado de las nominaciones a los Óscar.'Para mí es un honor increíble estar nominado como productor. Hay nueve cintas y cualquiera puede ganar. No me preocupo de lo demás.La cinta cuenta el rocambolesco rescate en 1980 de seis funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Teherán durante la sonada crisis de los rehenes en Irán, haciéndolos pasar por miembros de un equipo de rodaje de una cinta de ciencia ficción al estilo de 'Star Wars', para así dar esquinazo al régimen del ayatolá Jomeini.La joya independiente del año abrazada en esta edición por los Óscar aspira a hacerse con cuatro estatuillas: mejor película, mejor director (Benh Zeitlin), mejor actriz (Quvenzhané Wallis, la más joven de la historia en obtener el reconocimiento en esta categoría) y mejor guión adaptado (Zeitlin y Lucy Alibar).Se trata de una cinta rodada hace tres años y estrenada en junio en territorio estadounidense, donde desde entonces ha recaudado algo más de 12 millones de dólares gracias principalmente a estos reconocimientos, pero también a la buena acogida que obtuvo en la penúltima edición del festival de Sundance, donde se exhibió por primera vez.La historia, ambientada en una olvidada comunidad de una zona pantanosa del Misisipi y separada del mundo por un dique, tiene como protagonista absoluta a una niña, Hushpuppy, que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza que le rodea sin saber que está a punto de quedarse huérfana.está de vuelta gracias a las cinco nominaciones de su última obra: mejor película, mejor actor de reparto (Christoph Waltz, que repite candidatura y quién sabe si también estatuilla tras 'Inglorious Basterds'), mejor guión original (Tarantino), mejor edición de sonido y mejor fotografía.Tarantino, ganador del Globo de Oro y el Bafta al mejor guión original por la cinta, explora un territorio nuevo en su filmografía pero sin alejarse de sus recurrentes argumentos de sed de venganza y búsqueda de fortuna a punta de pistola, aunque en esta ocasión con un tono de 'spaghetti western'.Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Waltz, Don Johnson, Samuel L.Jackson, Jonah Hill y Kerry Washington se embarcan en una aventura en el viejo oeste liderada por Django, un esclavo que recluta a un cazarrecompensas para localizar a unos asesinos racistas, una misión que evoluciona hasta enfrentarles contra un poderoso dueño de una plantación, que retiene contra su voluntad a la esposa del protagonista.El filme departe como una de las tres grandes favoritas a los Óscar, tras 'Lincoln' y 'Life of Pi', y lo hace con ocho candidaturas, entre ellas a mejor película, mejor actor (Hugh Jackman), mejor actriz de reparto (favorita Anne Hathaway) y mejor vestuario, para el español Paco Delgado.Ciento cincuenta años después de que Víctor Hugo escribiese 'Les Miserables', el musical basado en esa obra da un nuevo salto a la gran pantalla de la mano de un reparto estelar que incluye la presencia de Russell Crowe, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen y Helena Bonham Carter.Ambientada en la Francia del siglo XIX, en el centro de 'Les Miserables' se encuentra un grupo de estudiantes revolucionarios que se levanta en armas para luchar contra la corrupción del Gobierno y la pobreza que sufre el pueblo y se atrinchera en pleno corazón de París.Es la única película rodada en 3D de entre las nominadas y la segunda con más nominaciones (11), solo por detrás de 'Lincoln', pero probablemente su éxito en la ceremonia del día 24 lo determinarán las categorías técnicas en las que resulte galardonada, como por ejemplo fotografía y montaje, en las que parte como favorita.Basada en el libro homónimo del canadiense Yann Martel, la cinta narra la aventura de un joven que sobrevive a un desastre en pleno océano y entabla una inusual conexión con otro superviviente, un tigre bengalí, sobre un bote salvavidas. El reparto lo forman Suraj Sharma, Irrfan Khan y Adil Hussain.El chileno Claudio Miranda, encargado de la fotografía de la cinta, podría conseguir su primer Óscar tras haber sido nominado por 'The Curious Case of Benjamin Button' (2008).Es la gran favorita. Tratará de hacer prevalecer sus 12 candidaturas, incluidas las más relevantes como mejor película, mejor director (Steven Spielberg), mejor actor (Daniel Day-Lewis) y mejor actriz (Sally Field), pero sobre todo, contrarrestar el impulso de 'Argo' y convencer a los académicos del poso moral de una historia que habla sobre el origen de las libertades en Estados Unidos.Ha encajado sonoras derrotas en entregas de premios como las de los Globos de Oro y los Bafta, mientras que el único trofeo de peso como mejor película llegó de manos de la Asociación de Críticos de Dallas-Fort Worth. Por el momento ha ingresado más de 220 millones de dólares (165 millones de euros) en la taquilla mundial.Su ritmo lento, ambientación y escenografía, muy cercana a la representación teatral en muchas escenas, suponen un reto para algunos espectadores, aunque la calidad de las interpretaciones, la profundidad y rigor con el que se trata cada detalle de la historia y la maestría de Spielberg a la hora de crear tensión y emoción en la recta final, convierten la cinta en una de las joyas más valiosas de la carrera del cineasta.Sus ocho candidaturas avalan la calidad de una cinta que ha sido la primera en alzarse con nominaciones a mejor película, mejor director (David O. Russell), mejor guión adaptado (Russell) y las cuatro categorías interpretativas (Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Jacki Weaver), desde que en 1981 lo consiguiera 'Reds', de Warren Beatty.Cooper interpreta a Pat, un joven con trastorno bipolar que, tras agredir al amante de su mujer, sale del centro psiquiátrico dispuesto a reformarse, algo a lo que contribuyen sus propios padres, que deciden acogerle en su casa. En esa situación conoce a Tiffany (Lawrence), una mujer mentalmente inestable.La cinta se ha beneficiado de una potente campaña publicitaria obra de The Weinstein Company, empresa que estrenó la cinta de forma limitada a mediados de noviembre y que, poco a poco, ha ido aumentando el número de copias en EE.UU. coincidiendo con los premios recibidos durante las últimas semanas. La película ha ingresado más de 130 millones de dólares (97 millones de euros) en el país.Sin duda alguna, la obra más polémica del año, recompensada con cinco candidaturas al Óscar: mejor película, mejor actriz (Jessica Chastain), mejor guión original (Mark Boal), mejor montaje y mejor edición de sonido para este título sobre la caza y captura de Osama bin Laden.La película arranca con las grabaciones reales de llamadas telefónicas efectuadas por víctimas del 11-S, en 2001, y narra los acontecimientos posteriores que culminan en la muerte de Bin Laden, en mayo de 2011, sin escatimar escenas gráficas como la tortura a un detenido de Al Qaeda. Kathryn Bigelow , la única directora en la historia ganadora del Óscar ('The Hurt Locker'), filma la historia con pulso de hierro empleando un tono a medio camino entre el reportaje y el documental, aprovechando la meticulosidad del guión de Boal, cimentado en entrevistas a las personas involucradas en la operación y en documentación exhaustiva.