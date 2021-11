Los Óscar celebran su 85 edición sin dominador claro y con pocas opciones para latinos

La Academia de Hollywood repartirá el próximo domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles los prestigiosos Óscar en una ceremonia que carecerá, según las previsiones, de un filme que acapare los premios principales y en la que habrá pocas opciones de triunfo para el talento latino.



En esta edición, la número 85, podría darse la paradoja de que la cinta que se proclame mejor película gane únicamente en esa categoría, la más importante y que se entrega al final de las tres horas de la gala. Esto podría sucederle a "Argo".



Esa producción, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, es la favorita indiscutible para llevarse el premio grande de la noche, el mismo que en un principio parecía destinado a "Lincoln" de Steven Spielberg o incluso a "Life of Pi" de Ang Lee.



"Argo" cuenta con siete candidaturas y tiene también buenas opciones de premio a la mejor edición y mejor guión adaptado, mientras que todo apunta a que se irá de vacío en el resto, incluido mejor mezcla de sonido para el mexicano José Antonio García.



El filme solo consiguió una nominación interpretativa (Alan Arkin como actor secundario) y sorprendentemente se quedó fuera de la carrera por el Óscar de dirección. De haber estado nominado, Affleck tendría muchas papeletas para hacerse con esa estatuilla que ahora parece ser cosa de Spielberg.



El ascenso de "Argo" en las quinielas después de vencer en los premios de los diferentes sindicatos de Hollywood hizo que descarrilara antes de tiempo la carrera por los Óscar de "Lincoln", que con doce nominaciones estaba llamado a mandar en la ceremonia.



Daniel Day-Lewis como mejor actor es la única apuesta fija de victoria para ese filme, aunque los votantes podrían recompensar a Spielberg con el galardón de dirección para resarcirle del presumible éxito de "Argo".



Ang Lee queda al acecho, lo mismo que David O. Russell por su "Silver Linings Playbook", cinta que consiguió tener a un actor nominado en cada categoría interpretativa, entre ellos Jennifer Lawrence y Robert De Niro.



Lawrence parte con ventaja para el título de mejor actriz, mientras que De Niro mantiene un pulso con Tommy Lee Jones ("Lincoln") y Christoph Waltz ("Django Unchained") por el galardón de mejor actor de reparto.



El Óscar de actriz secundaria parece llevar el nombre Anne Hathaway ya impreso gracias a su trabajo en "Les Misérables", un musical con ocho nominaciones y que podría recoger alguna estatuilla más de carácter técnico, como mejor mezcla de sonido o mejor diseño de producción.



Esa película figura también en la categoría de mejor vestuario, para la que está nominado el español Paco Delgado, si bien "Anna Karenina" tiene las de ganar en esa disputa.



"Life of Pi", con sus once nominaciones, allanó el terreno hacia el Óscar de efectos visuales y el de mejor fotografía que iría a parar al chileno Claudio Miranda, y lleva la voz cantante en la pugna por la mejor banda sonora, mientras que la británica Adele silenció con su "Skyfall" al resto de contrincantes por la mejor canción.



Empatadas con cinco candidaturas se quedaron "Django Unchained", "Zero Dark Thirty" y "Amour", y para una de ellas irá el premio de mejor guión original.



"Amour" tiene sus manos ya en el Óscar de mejor película extranjera (Austria) por el que también compite la chilena "No", mientras que la estatuilla de largometraje animado está entre "Wreck-It Ralph" y "Frankenweenie", ambas del estudio Disney, como también lo es "Paperman", favorito al mejor corto de animación.



"Searching for Sugar Man", por su parte, está camino de convertirse en el mejor documental y "Open Heart" y la historia hispana "Inocente" suenan para conquistar la categoría de documental de corta duración.