Los Óscar rendieron pleitesía a la música de sus películas más recordadas

La 85 edición de los Óscar promete un homenaje a las bandas sonoras y la música de sus películas más recordadas, a las que rendirá pleitesía con numerosas actuaciones sobre el escenario del Teatro Dolby, entre ellas algunas tan esperadas como las de Adele, Barbra Streisand o Shirley Bassey.



Adele se subirá a las tablas para cantar en directo por primera vez el tema "Skyfall", canción perteneciente al filme número 23 de la saga James Bond, por la que aspira al Óscar, mientras que Streisand regresará a la gran gala del cine por primera vez en los últimos 36 años, cuando interpretó "A Star Is Born" en marzo de 1977.



Bassey, por primera vez en los Óscar a sus 76 años, firmará una actuación relacionada con el 50 aniversario de la franquicia Bond, aunque no han trascendido más detalles. Asimismo, Norah Jones prestará su voz a la canción "Everybody Needs a Best Friend", de la comedia "Ted".



Se prevé un total de 13 interpretaciones, la última de ellas a cargo de Kristin Chenoweth y el propio Seth MacFarlane, el maestro de ceremonias que será la gran baza de humor de los Óscar y que se ha guardado un número sorpresa, justo para el momento posterior a la entrega de la última estatuilla, la de mejor película.



"Nadie se debe perder ese momento", dijeron los productores de la gala, Craig Zadan y Neil Meron, que han confirmado que la Academia hará especial hincapié en los musicales de la última década, como "Chicago", "Dreamgirls" y "Les Misérables", para lo cual contarán con la presencia de figuras como Catherine Zeta-Jones, Jennifer Hudson y Russell Crowe, entre otros.



Zadan y Meron fueron los productores de "Chicago", ganadora hace una década del Óscar a la mejor película, y cuentan en su expediente con éxitos tanto en televisión ("Smash") como en teatro ("How to Succeed in Business Without Really Trying").



Renée Zellweger, Richard Gere y Queen Latifah, miembros del reparto de aquella cinta dirigida por Rob Marshall, también estarán presentes en el evento.



El tributo a "Les Misérables" incluirá también las voces de Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Aaron Tveit, Samantha Barks y Helena Bonham Carter, las caras más relevantes de la cinta dirigida por Tom Hooper, candidata a mejor película en la presente edición.



Sobre el escenario que se empleará apenas se han proporcionado datos, pero la Academia ha dejado entrever que habrá pantallas "led" de distintos tamaños y formas para lograr que los números musicales "se integren" con los homenajes a las películas.



A falta de un día para el evento, decenas de trabajadores ponen a punto toda la decoración exterior que adornará cada rincón de la alfombra roja y comienzan a retirar los plásticos que protegen las figuras de los Óscar, los cuales poblarán esos poco más de 100 metros que lucirán repletos de "glamour" y lujo.



En estas horas previas, turistas y curiosos tomando fotos se entremezclan en ese espacio con periodistas, publicistas y presentadores de televisión, para ver de cerca cómo será el recorrido sobre el que millones de ojos fijarán su mirada mañana.



En cualquier caso los productores han querido dejar claro que la música no eclipsará al celuloide y que el espectador no tendrá duda alguna acerca de lo que está viendo.



Para eso contarán con un plantel estelar de celebridades con el fin de entregar las estatuillas, una lista en la que figuran Jane Fonda, Jennifer Garner, Kristen Stewart, Jennifer Aniston, Michael Douglas, Jamie Foxx, Salma Hayek, Liam Neeson, John Travolta, Ben Affleck, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Mark Wahlberg, entre otros.



También estará el reparto de "The Avengers", acudirán los ganadores del Óscar el año pasado en las categorías de interpretación (Jean Dujardin, Christopher Plummer, Octavia Spencer y Meryl Streep) y habrá intervenciones especiales de la mano de Joseph Gordon-Levitt, Daniel Radcliffe, Channing Tatum y Charlize Theron.



Jack Nicholson y Dustin Hoffman son los rostros anunciados a última hora por la Academia.