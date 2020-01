¿Por qué a Terry Crews le gustaría vivir en Colombia?

El actor conocido por su famosa frase de ¡Bloqueo, bloqueo! o su personaje Latrell en ¿Y dónde están las rubias?, Terry Crews, compartió el motivo de su visita a Colombia hace unos meses, “tengo un libro para niños desde hace 20 años. Decidimos llevarlo a la realidad aumentada y en Cali, Colombia encontramos a la persona perfecta para hacer el libro realidad”.

"Colombia es maravillosa, mi tiempo en Cartagena y Cali fue increíble. No puedo esperar para ir a Medellín. Se siente como casa (…). Aún no sé por qué, pero sentí una conexión muy grande con Colombia. Me gustaría, en un futuro, tener una casa en ese país”, dijo Terry Crews.

Uno de sus personajes más recordamos fue en ‘¿Y dónde están las rubias?’, el exjugador de fútbol americano recordó esta experiencia y el trabajo que hizo para interpretar a Latrell, "fue muy gracioso interpretar a Latrell en la película’, básicamente estaba copiando a gente que conozco (…). Nunca pensé que esta película le diera la vuelta al mundo. Siempre la voy a recordar".

Terry Crews escribió su propia biografía y aconseja que todos deberían hacer este ejercicio, incluso sino es para publicarlo, pues es la única forma de poner todas las cartas sobre la mesa y darse cuenta de que se trata la vida realmente.

Para finalizar, opinó sobre el Super Bowl y dio su ganador, “voy con los Kansas City Chiefs para el Super Bowl, no han sido campeones y lo necesitan. Los de San Francisco siempre han sido grandes.