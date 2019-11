"Quieren que salga de Sábados Felices sin un peso": el ‘Hombre Caimán’

Durante la entrevista, Álvaro Lemmon, más conocido como el ‘Hombre caimán’, explicó por qué se dio su salida del programa Sábados Felices del canal Caracol: “Tengo 44 años en Sábados Felices y me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”.

Sobre la publicación que hizo en sus redes sociales, en la cual busca trabajo, Lemmon dijo que: “Si quieren que les haga televisión, se la hago, si quieren que haga música, lo hago; yo hago lo que sea”.

Además el humorista dijo que tenía contrato indefinido y que no se quiere ir a términos legales porque otros humoristas lo han hecho y se han demorado mucho.