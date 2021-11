"Volver al futuro": ¿cómo serán los deportes en 30 años?

En los treinta años que transcurrieron entre el viaje en el tiempo de Marty McFly del 21 de octubre de 1985 a este miércoles en 2015, el mundo de los deportes cambió drásticamente y ocurrieron hechos inolvidables.



La "mano de Dios" de Diego Armando Maradona, la aparición de Usain Bolt, el imbatible Michael Schumacher, el auge y caída de Tiger Woods, el reinado de Serena Williams en el llamado deporte blanco o los mismos escándalos que sacudieron a los dos principales organismos del deporte en el mundo, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA.



Pasó prácticamente de todo, excepto una cosa, que la contaremos más adelante.



Ahora, en lugar de regresar al pasado los invitamos a viajar al futuro, a un día cualquiera del año 2045, para ver cómo podría ser el mundo de los deportes en 30 años.



Un trabajo de por vida



Imagine esta escena. Un viernes en la mañana, en plena temporada de fútbol, el técnico del club inglés Arsenal se dispone a dar su tradicional conferencia de prensa.

Tras haber ganado al Bayern Múnich alemán en la Euroasia Champions, el técnico francés Arsene Wenger, de 95 años, habla del impulso que significa para el club haber conseguido los tres puntos.



Wenger posee el récord de clasificar a Arsenal a la fase de grupos por 48 años de manera consecutiva sin haber podido ganar nunca el trofeo.



Pero son los 41 años que lleva sin conquistar la Liga Premier lo que genera una tensión añadida en la sala de prensa y ante las insistentes preguntas de los periodistas el técnico francés se queda paralizado, sin palabras ni reacción.



El tema es que la persona que está en la tarima no es el Wenger de carne y hueso de principios de siglo, sino una especie de copia de él.

Según el proyecto 2045 Initiative, en los próximos 30 años se podrán crear tecnologías "capaces de transferir la personalidad de un individuo a un cuerpo no biológico mucho más avanzado, que permitirá extender la vida, alcanzando el punto de inmortalidad".



Pensando que esta iniciativa funcione, no sería extraño ver a Wenger todavía al frente del club cañonero y a una armada de periodistas y aficionados pidiendo su salida.



A toda velocidad



Las presiones para proteger el medio ambiente habrán generado cambios radicales en deportes que nacieron con el surgimiento del automóvil y que se basaban en la potencia generada por sus motores de combustión interna.



La evolución se inició con la incorporación de propulsores híbridos y no es de extrañar que para 2045 la máxima categoría del automovilismo en el mundo haya incorporado tecnologías lo suficientemente avanzadas para ofrecer la misma adrenalina de velocidad sin contaminar.



Todo comenzó en la década entre 2010 y 2020 con la aparición de la Fórmula E.



El empresario y visionario británico Richard Branson, dueño de una de las escuderías, le dijo a la BBC que no tenía dudas de cómo sería el futuro del deporte.



El concepto de Ferrari sobre cómo lucirá la F1 en el futuro.

"Si adelantas el reloj 30 años veremos que estaremos utilizando motores de energía limpia. No contaminaremos a nuestros niños o nuestros nietos", dijo.

"Fórmula E crecerá al ritmo que este tipo de energía lo hará en la industria. En 20 años no habrá vehículos que no sean propulsados por batería. La tecnología de la combustión interna es anticuada y desaparecerá en dos décadas".

"El futuro será fascinante, yo ya estoy tomando mis píldoras para poder verlo".

Más rápido que el rayo

Está la sensación generalizada entre científicos deportivos que el ser humano está al límite o muy cerca de lo más rápido que puede correr los 100 metros planos.



Usain Bolt logró su récord en los mundiales de atletismo de Berlín en 2009.

Un reciente estudio de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, la IAAF por sus siglas en inglés, concluyó que el tiempo más rápido en el que se puede esperar que una persona recorra 100 metros es de 9,27 segundos, rebajando en tres décimas el actual récord de Usain Bolt.



Pero Mark Jarvis, director de soluciones de rendimiento del Instituto el Deporte en Inglaterra, considera que esa marca es inalcanzable y considera que la naturaleza de las pruebas de velocidad habrá cambiado para 2045.



"La mayoría de los intentos para predecir el máximo rendimiento están por la región de los 9,4 segundos", le dijo a la BBC.



"Sin embargo, esa marca está restringida por la asunción que todavía estaremos dependiendo de las bondades de la madre naturaleza".



"Pero en el presente ya hemos alcanzado el punto que las prótesis, que surgieron como una herramienta para permitir a los atletas discapacitados correr como los atletas sin una problema físico, ahora son más efectivas que las propias extremidades de las personas".



Un dopaje sin sustancias dopantes



En 2015 se habla que el próximo reto para las organizaciones que luchan contra el dopaje es el llamado "dopaje genético".



Pero es posible que en 2045 la eterna búsqueda de los atletas por ganar esa ventaja sobre el rival se transforme en algo completamente nuevo.



Tal vez los inventos del Dr. Emmett "Doc" Brown hubieran contribuido a una manera diferente de dopaje en el futuro.



"En la era moderna el dopaje es mucho más grande que una simple sustancia", explicó Jarvis. "La ingeniería del genoma esta comenzado a aparecer, por lo menos en forma de concepto".



Otro tipo de dopaje podría provenir a través de la inteligencia artificial.



"Actualmente el mundo de los deportes está invadido por las ventajas que potencialmente ofrece los análisis de datos y es posible que en 30 años sea el procesamiento de esta información el que genere una especie de dopaje informativo".



"La mayoría de los deportes se sustentan en la toma de decisiones. La diferencia entre ganadores y perdedores está en las decisiones que toman. Si la inteligencia artificial sigue avanzando hay una posibilidad que la habilidad del cerebro de detectar el estímulo, procesarlo y encontrar una solución sea superada por las máquinas".



Lo único cierto del futuro es el presente



El hecho deportivo que no ha pasado en los últimos 30 años y es posible que no ocurra en 2015 es el triunfo de los Cachorros de Chicago en la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas.



Las noticias deportivas en Volver al Futuro II informaron sobre el triunfo de los Cachorros de Chicago en la Serie Mundial de 2015.

Cuando en Volver al Futuro II Marty McFly se extraña por el supuesto título de Chicago, que siguen sin ganar desde 1908, pocos podía imaginar que casi tres décadas después que saliera la película que los Cachorros estarían a un paso de llegar a la Serie Mundial.



Al hablar sobre la posibilidad de su predicción, el escritor de la película, Bob Gale, dijo que "ganen o no la broma seguirá siendo divertida".



"Y si la ganan será un visionario".



El problema es los Cachorros podrían perder esa posibilidad este mismo 21 de octubre de 2015 ya que van perdiendo la serie por el título de la Liga Nacional tres partidos a cero frente a los Mets de Nueva York.



Pero es poco probable que eso ocurra y se mantenga la sequía de títulos que llevan los Cachorros desde 1908.

Y es probable que el rival de los Mets, que ganaron por última vez la Serie Mundial en 1986, juegue el clásico de octubre contra los Reales de Kansas City.



¿La última vez que Kansas City ganó la Serie Mundial? Precisamente en la vida "presente" de McFly, en 1985.