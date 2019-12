Yo no he entendido cuál es el modelo del que partió la Economía Naranja: Humberto Dorado

Humberto Dorado, actor, escritor, guionista y director de teatro, cine y televisión, habló durante la entrevista sobre su más reciente documental: “Fue una producción que quiere dar cuenta la situación de salud de los niños de la Guajira. Nos ganamos el premio como el mejor documental de interés humano entre 41 nominados”.

Sobre su comienzo como actor, Dorado dijo que: “En mi familia había mucha actividad artística y teatral, eso surgió muy natural. Me invitaban a las funciones del Teatro Colón y así empecé”.

En cuanto a su trayectoria en la televisión, el colombiano dijo que: “Yo me divertía como loco en todas las producciones, hay unas mejores novelas que otras, pero tal vez una de mis participaciones favoritas fue ‘Calamar’.

Para finalizar, Dorado opinó sobre la Economía Naranja: “Yo no he entendido cuál es el modelo del que partió esta economía. Nos han mamado gallo en la creación de un nivel profesional para los guionistas en el cine y en el tema de los auxilios que reparte el CNACC. Yo no entiendo si una economía naranja es una manera de medir cuánto aporta una industria creativa al PIB sin apoyar a los creadores”.