Comisión de alto nivel del Gobierno llegará a Cauca para buscar diálogo con minga indígena

Tras una reunión con los gobernadores de Valle, Cauca, Nariño y Huila, el presidente Iván Duque insistió en que se debe poner fin a las vías de hecho. Los gobernadores explicaron que al departamento viajará el miércoles una comisión del Gobierno.

El presidente Duque acompañado de los gobernadores -excepto el de Nariño- aseguró que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un capítulo especial para las comunidades indígenas y que se han destinado cerca de $10 billones en el plan plurianual de inversiones.

Agregó que "no se puede limitar la movilidad del pueblo colombiano toda vez que tenemos allí un derecho fundamental. Y es en ese sentido que como Presidente he dicho que no podemos apelar a las vías de hecho, eso hace un enorme daño a la institucionalidad. Nuestro gobierno ha estado abierto al diálogo con todos los sectores sociales y producto de ese diálogo fue que se cerró ese capítulo para los pueblos indígenas y los recursos del plan plurianual de inversiones".

Le puede interesar:

"Insisto que el Gobierno va a seguir enviando delegados para propiciar una conversación clara, pero una conversación que parte de la base que no es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país", dijo el Mandatario y puntualizó que "debemos ponerle fin a las vías de hecho, no contribuyen a la creación de confianza y mucho más cuando aquí se ha dado un paso tan importante como el capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo para los pueblos indígenas y un compromiso tan importante en recursos como lo son 10 billones de pesos".

Por su parte, el gobernador del Cauca, Óscar Campo, anunció que el miércoles llegará a su departamento una comisión del Gobierno que es de alto nivel y con poder decisorio, para buscar una hoja de ruta con las comunidades.

"Los gobernadores le hemos propuesto al presidente Iván Duque fortalecer el diálogo social que nos permita tener una hoja de ruta, donde además de despejar la vía, de hablar que no existan vías de hecho, también sean escuchadas las comunidades en el Cauca, que estas con sus puntos, que han puesto a consideración, tengan el respaldo del gobierno nacional en una mesa que se pueda ir venciendo punto a punto", dijo el Gobernador.

Lea también: Pérdidas del sector camionero por Minga Indígena ya se duplica, según Colfecar

Explicó, además, que el presidente Iván Duque les aseguró que no podrá hacer presencia personalmente en el departamento mientras se mantengan estas vías de hecho, "pero abre la posibilidad a que sea ese diálogo social con sus ministros, con el equipo de gobierno el que permita fijar una mesa de trabajo con las comunidades indígenas y otras comunidades para poder llegar al fin primordial de todos que es resolver muchas de las situaciones que se plantean".

El gobernador del Huila, Carlos Julio González, indicó que "nuestra principal tarea hoy es agotar todos los mecanismos para evitar confrontación y para evitar que esto derive en otros aspectos".