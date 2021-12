Alina Lozano pasó un mal momento en Transmilenio, pidió ayuda, pero nadie la reconoció

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano, famosa por varios de sus personajes en distintas producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Las defectivas y el Víctor’, ‘La nocturna’, entre otras más, le contó a sus seguidores los angustiosos momentos que vivió en el sistema de transporte masivo de Bogotá.

De acuerdo a la artista, ella es una recurrente usuaria de Transmilenio y siempre que se sube a un articulado es reconocida por los otros pasajeros, quienes se acercan a saludarla y pedirle una foto durante el trayecto, pero en esta ocasión fue distinto.

Alina reveló que cuando llegó a una de las estaciones del sistema de transporte se dio cuenta que no portaba su tarjeta, indispensable para poder ingresar a los buses.

“Cuando voy en Transmilenio, que lo uso mucho, regularmente me reconoce bastante la gente, me tomo fotos, la maravilla. Hoy no me reconoció nadie y no llevé la tarjeta para el Transmilenio y resulta que ahora no se puede comprar tan fácil como uno lo hacía antes”, expresó la actriz.

Esto la llevó a pedirle a alguno de los usuarios de este sitio si podrían venderle un pasaje, pero ninguno respondía a su solicitud: “Entonces me tocó empezar a decirles a las personas que iban pasando que si por favor me podía vender un pasaje y yo dije es fácil porque sé que me reconocen y pues nadie me reconoció y pasaron como 10 personas y ninguna me vendió el pasaje”, indicó.

Finalmente esta anécdota tuvo un buen final, porque un hombre que estaba en el vagón acudió amablemente a su solicitud, y sin dudarlo dos veces le vendió el pasaje.

“Hasta que un señor, muy humilde de verdad, se acercó y me dijo: ‘deje esa cara de angustia que yo le vendo el pasaje’. Me vendió el pasaje, tan lindo”, dijo.