Diagnosticaron dolorosa enfermedad a Alina Lozano, actriz de Pedro el Escamoso

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano, quien tiene un gran recorrido como actriz y estelares participaciones en novelas como Pedro el Escamoso en donde interpretó a ‘Nidia Pacheco’, compartió un video en redes sociales que preocupó a sus seguidores.

Lozano explicó que pasó una Semana Santa con mucho “sufrimiento físico” luego de, según ella, automedicarse.

“Resulta que me automediqué por un supuestos espasmo que tenía en la espalda con unas gotas de cannabis y me tuve que ir de urgencia un día después porque comencé a sentir un malestar general que no era normal. Incluso pensé que era el COVID”, relató.

Para sorpresa suya, luego de realizarle exámenes y tras una revisión a su zona lumbar, la médica le contó que sufría de culebrilla, una enfermedad que produce ampollas dolorosas.

“Me canalizaron para darle control al vértigo y al dolor. La doctora me dijo que no tenía nada, pero luego me vio la zona de la espalda y tenía ampollas por toda la zona lumbar (…). Me comentó que tenía Herpes Zóster, más conocido como culebrilla”, agregó.

Posteriormente, la actriz contó que la doctora que la atendió le comentó que era algo bastante doloroso y que esa era la razón por la que estaba tan mal.

“Este Herpes Zóster es como la activación de la varicela porque donde se instale, infecta el nervio que esté por ahí”, dijo.

Finalmente, resaltó el hecho de que nunca en su vida había sentido un dolor tan agudo en su cuerpo, pero se mostró mucho mejor.

“Me trataron, me atendieron, pero ustedes no saben lo que es este dolor. Es la primera vez que siento un dolor tan profundo e interno”, contó.