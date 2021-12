Magdalena sigue afectado por la falta de cerveza en el país

El departamento del Magdalena no es ajeno con la situación que se está presentando en todo el país ante la falta de cerveza

El departamento del Magdalena no es ajeno con la situación que se está presentando en todo el país ante la falta de cerveza para esta época de navidad y fin de año.

Durante el fin de semana W Radio, realizó un recorrido por algunos establecimientos del departamento y concluyó que la falta del producto tiene preocupado a los dueños de tiendas, bares y demás establecimientos.

En Santa Marta, la falta de los productos ha obligado a algunos dueños de establecimientos a aumentar el pedido de cerveza artesanal, esto con el fin de no desabastecer y poder ofrecer a sus clientes (que no son todos), una opción ante la falta de la cerveza tradicional.

De otra parte, en las tiendas de barrio aseguran que los pedidos que hacen no llegan completos, “uno hace los pedidos y estos no llegan a tiempo, entonces las personas piden el producto y uno no lo tiene, afectando la economía de nosotros los tenderos”, dijo Carmen Castellanos, propietaria de la tienda Valeria en Bonda.

Asimismo, los establecimientos nocturnos aseguran que “se ha vuelto muy traumático tener que comprar a sobrecostos a grandes distribuidores de cervezas, es muy duro para nosotros ya que venimos de una pandemia donde fuimos los primeros que nos cerraron y los últimos que nos abrieron. Ahora tenemos este dilema que Bavaria no tiene producto, si se puede conseguir en los grandes distribuidores, pero a un precio mucho más alto, elevándose hasta un 30%”, expresó Hugo Montoya, propietario del bar Coronitas.

Fidel Mozo, representante de los comerciantes nocturnos de Santa Marta, asegura que los comerciantes nocturnos están bastante afectados, no les hacen los pedidos como debe ser, “esto siempre se presenta en la ciudad, cerveza hay, pero es demasiado cara, la situación es bastante preocupante, hay vídeos, evidencias donde llega la cerveza, los descargan y se los llevan en camioneticas”.

Crisis en los municipios

La situación en el Magdalena no es diferente, según lo manifestado por los tenderos, dueños de billares y demás expendios hacen sus pedidos, pero no llegan completos.

Hermes Rojas representante de los comerciantes de Ciénaga Magdalena ACOCI, afirma que no sabe qué pasa con los productos, “yo veo que el producto se está moviendo, creo que le están vendiendo a los mayoristas dejando a los pequeños sin cerveza, veo a los camiones entrar a Ciénaga, cuatro, cinco, hasta siete camiones, con Postobón no tenemos problema, pero con Bavaria nos toca comprar a las bodegas grandes y repagar el producto”. Precisó.

En el sur del país el problema es igual, en El Banco, Magdalena los comerciantes aseguran no tener apoyo José González Camargo afirma que, en la plataforma no hay producto, y los revendedores hacen su agosto, acabando con la poca ganancia que les deja.

Finalmente, todos llegan a la conclusión que hacen la preventa y les dicen que les llegará el producto en un determinado tiempo, pero no es así, razón por la cual temen que después de esta temporada tengan que cerrar sus negocios.