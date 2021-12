W Radio desde la Torre Atrio del Edificio Bancolombia

Colombia

Por tercer día consecutivo, la mesa de trabajo de La W, dirigida por Julio Sánchez Cristo, emitió más cerca de sus oyentes: en esta oportunidad, la emisora transmitió a partir de las 5:00 de la mañana desde la Torre Atrio del Edificio Bancolombia.

Uno de los invitados a esta jornada fue Federico Gutiérrez, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, quien charló sobre alianzas políticas y sus propuestas de campaña de cara a las elecciones de 2022.

Entre los temas abordados por Gutiérrez, se le consultó sobre si se aliaría con el exalcalde Rodolfo Hernández si su colectividad no lograra una segunda vuelta presidencial. Ante esto, Gutiérrez respondió: “Él es el falso mesías de la lucha contra la corrupción”.

En la misma línea, sobre si le molesta que digan que es “el candidato de Uribe”, Quintero manifestó: “No me molesta que me digan nada, me gusta el debate. No vivo berraco con la vida, ni amargado. Me molesta que no me dejen hablar. Soy el candidato de la gente, el que está en la calle y en las regiones”.

Por otra parte, La W también conversó con Nelson Osorio, curador de la Sala de Colecciones de Bancolombia, unaa importante muestra dedicada a exaltar la música, la poesía y la armonía.

