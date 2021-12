Barú, el balneario de Cartagena donde centra su nueva alerta la Embajada de EE.UU.

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió una nueva alerta a los ciudadanos de ese país, para que tomen precauciones si por estas fechas de Navidad y Fin de Año se encuentran de visitan en Cartagena.

A diferencia de la pasada advertencia, originada en el mes noviembre en torno a las condiciones de seguridad en el sector de Chambacú, alrededores y zona sur, por la poca presencial policial; en esta oportunidad la Oficina Diplomática del gobierno norteamericano centra su mensaje en Barú, en la zona insular de la ciudad.

Consulte además: Embajada de EE. UU. alerta sobre “aumento de la actividad delictiva” en Cartagena

"Si está planeando un viaje a Barú (una zona de playa a 45 minutos al sur de Cartagena), la Embajada de los Estados Unidos le recomienda contratar un bote, un autobús turístico o un taxi turístico para proporcionar transporte en lugar de conducir usted mismo", se lee en el comunicado publicado en la página web de la entidad.

Y agrega: "Grupos de individuos bloquean regularmente la carretera principal a Barú y exigen el pago del pasaje. Los barcos no se ven afectados y los autobuses turísticos y los taxis están acostumbrados a estos bloqueos y pueden navegar por ellos sin incidentes".

Por último, la Embajada pide a los turistas norteamericanos manejar un bajo perfil, ser cuidadosos al caminar en áreas de menor presencia policial, no mostrar elementos de valor, ni acepte alimentos de extraños como no invitar a desconocidos a lugares de alojamiento, y no resistirse a ningún intento de robo.

Hasta el momento, sobre esta nueva alerta del gobierno norteamericano sobre la ciudad, no ha habido pronunciamiento de parte de la Alcaldía de Cartagena.