Alerta por llegada de crucero a Cartagena con 7 casos positivos de COVID-19

La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud-DADIS, Johanna Bueno, ha dado a conocer que en la ciudad se han activado todos los protocolos para la llegada de un crucero que trae a bordo siete personas que dieron positivo por COVID-19.

Manifestó la funcionaria que el navío que cubre la ruta Miami-Key West-Cartagena-Panamá, estará arribando a las 6:30 a.m. de este 22 de diciembre y que permanecerá por cerca de 6 horas en la ciudad, zarpando a la 1:00 p.m.

#Regiones I La directora del @DadisCartagena informó sobre la llegada hoy a Cartagena de un crucero donde se confirmaron 7 casos de COVID-19. Se activaron los protocolos para mitigar cualquier riesgo en la ciudad. → pic.twitter.com/8PAeHLXDYf — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 22, 2021

Precisó que tras reporte del capitán del barco, tanto los contagiados (7 tripulantes y un pasajero) como sus contactos estrechos se encuentran aislados y en cuarentena al interior de la embarcación. Además, informó que se activaron los protocolos de contingencia de operación de cruceros para proceder una vez atraque el barco.

Consulte además: Barú, el balneario de Cartagena donde centra su nueva alerta la Embajada de EE.UU.

La autoridad sanitaria de Cartagena informó que se solicitarán a los pasajeros de la embarcación la realización in situ de pruebas diagnósticas para aquellos que deseen desembarcar. Estas personas podrán bajarse o no, si no se identifican más contagios, al igual que se indicó que de ser necesario, se autorizará la bajada de quien requiera asistencia médica intrahospitalaria.