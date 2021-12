En San Pablo, Bolívar, denuncian que llevan 23 días sin atención de Fiscalía

En las instalaciones de la Fiscalía en San Pablo, Bolívar, no se está brindando atención al público por falta del servicio de energía. Crédito: Foto/Archivo Colprensa(Thot)

W Radio conoció la delicada situación en materia de acceso a la justicia que se está presentando en el municipio de San Pablo, donde sus habitantes completan 23 días sin recibir atención por parte de la Fiscalía Local 42, que tiene su domicilio en esa población del sur de Bolívar.

Lo anterior se debe a que fue suspendido el fluido eléctrico por parte de la Electrificadora de Santander-ESSA S.A., que procedió a realizar el corte debido a que la Alcaldía Municipal ha incumplido con el pago del servicio.

Así lo denunció el defensor de derechos humanos, Jonel Pardo, quien afirmó que elevó una solicitud de intervención a la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, con el objetivo de lograr una solución que permita restablecer el servicio de energía eléctrica en la Fiscalía, para que esta vuelva a normalizar sus labores.

Asegura que urge resolver esta problemática debido a que la ciudadanía no tiene a dónde acudir para denunciar y conocer los avances de las investigaciones que cursan ante esa entidad, en particular los 10 asesinatos que se han registrado entre noviembre y diciembre del presente año, y sobre los cuales no hay información en torno al esclarecimiento de estos hechos violentos ni de los presuntos responsables.

“Es inaceptable que en un municipio como San Pablo, en donde todos los días están amenazando, extorsionando y asesinando a personas, esta entidad de la rama judicial, suspenda sus labores de atención al público por causa de no tener fluido eléctrico en sus instalaciones. Ya envié una carta al señor Defensor del Pueblo, poniendo en conocimiento esta situación y solicitando su coayuvancia para que en el marco de sus funciones inste a las autoridades competentes el restablecimiento del servicio suspendido y las garantías para que situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir”, destacó.

Precisamente, la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio que tiene jurisdicción sobre este municipio, notificó mediante oficio de fecha del 18 de diciembre de 2021 que se encuentra tramitando la petición presentada por Pardo. “(…) se comunica que se requirió a la ESSA SA, y al alcalde del Municipio de San Pablo. Una vez se obtenga respuesta, se le remitirá para su conocimiento”, se lee en el documento.

Con respecto al no pago en el servicio de energía y la presunta reconexión ilegal del mismo hace unos días, donde esto no ha llevado al restablecimiento de las labores en la Fiscalía Local 42, W Radio intentó obtener un pronunciamiento de parte de la Alcaldía de San Pablo, pero no ha sido posible que el mandatario Omar Bohórquez atienda las llamadas telefónicas y mensajes enviados vía WhatsApp.