El viacrusis que vivieron empresarios por concierto de Christian Nodal en Cartagena

Hace siete días el cantante mexicano Christian Nodal se presentó por primera vez en Cartagena, gracias al esfuerzo de empresarios nacionales que incluyeron a La Heroica dentro de la gira que programó el artista internacional, por la temporada vacacional de Fin de Año y Año Nuevo en el país.

Sin embargo, el espectáculo a escasas horas de abrir sus puertas al público enfrentó una serie de dificultades que estuvieron a punto de afectar la presentación de uno de los cantantes más importantes, en la actualidad, de la música regional mexicana.

W Radio conoció el viacrucis que vivió el productor Robert Osorio, contratado por Alive Produccions para el montaje del concierto, quien relató el calvario que tuvo que enfrentar por cuenta de la tramitología que desde la Alcaldía de Cartagena se exige para la realización de este tipo de espectáculos.

Indicó que ante la negativa que les dio el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER para llevar a cabo el espectáculo en uno de los escenarios deportivos emblemáticos de la ciudad, les tocó apelar a un predio ubicado por el sector de Chambacú, cerca al Centro Histórico. Lo anterior, generó que el aforo que tenían proyectado, 15 mil personas, se redujera a 5 mil personas.

Definido el sitio para el evento, comenzaron a ir a cada una de las diferentes entidades requeridas para realizar el trámite respectivo, obteniendo el visto bueno de la mayoría en los tiempos señalados para poder presentar la documentación a la Secretaría del Interior, para que esta última otorgara el permiso definitivo.

El visto bueno de cada una de las dependencias involucradas en el proceso no fue fácil, en especial con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastres. Señala Osorio que los funcionarios responsables en la expedición del certificado respectivo "estaban renuentes" a entregar respuesta favorable, pero afortunadamente lograron obtener "el chulito verde".

No obstante, el mayor obstáculo se presentó con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT, que sólo el mismo día del concierto les dio la certificación correspondiente para los parqueaderos. Este era el último documento que les faltaba para radicar ante la Secretaría del Interior, que tras presentarlo y a escasas horas de abrirse las puertas para el acceso al público, esta dependencia del Distrito les entregó el aval final a través del Permiso 0700 de fecha del 30 de diciembre de 2021.

“Es lógico que nos traten así, todo un estrés. Hasta las últimas horas previas al evento es que tuvimos el permiso. Además, cumpliendo con todos los requisitos, el evento no contó con un PMU, pero tuvimos las tres ambulancias con el personal exigido por el aforo de 5 mil personas, a ello se le suma que tuvimos un apoyo logístico, por seguridad, de sólo 25 policías”, expresó.

Responde el Secretario Múnera

En atención a esta queja, W Radio consultó al Secretario del Interior, David Munera Cavadía, quien confirmó la expedición del permiso para el concierto el mismo 30 de diciembre, indicando que se entregó en dicha fecha porque fue hasta ese día que los empresarios completaron los requisitos exigidos.

“Ellos presentaron el último de los requisitos a las 4 de la tarde. La autoridad de tránsito estaba exigiendo que para el concierto se tuviese un parqueadero, por lo que si no lo tenían la gente iba al concierto terminaría estacionando sus vehículos sobre la avenida Pedro de Heredia, y eso no se podía permitir porque esta avenida es el corazón de la movilidad en Cartagena. Por lo tanto, ellos (empresarios) no entregaron los documentos a tiempo y cuando lo hicieron fue que se les entregó el permiso”, explicó.

Con respecto al porque no se está habilitando el Estadio de Futbol Jaime Morón o el Estadio de Softbol Argemiro Bermúdez para eventos de estas características, Munera Cavadía indicó que el tema puntualmente es de competencia del IDER. No obstante, precisó que las posibles razones para que este tipo de espectáculos no se lleven a cabo en estos escenarios deportivos es por las afectaciones que causan a los mismos y porque además la entidad que los administra quiere conservar los trabajos que, en los últimos años, se han realizado en materia de adecuación y mantenimiento.

Este medio se dirigió al IDER, donde el Área de Comunicaciones quedó en suministrar una respuesta formal sobre el arriendo de los escenarios deportivos para el desarrollo de conciertos.