Este es el nuevo pico y placa para vehículos particulares en Cartagena

La ciudad de Cartagena inicia este Día de Reyes con nuevo pico y placa de 13 horas para vehículos particulares. Lo anterior, tras la sanción por parte del alcalde William Dau Chamat, del decreto 0004 del 5 de enero de 2022, donde se adoptan las medidas de restricción en la circulación de automotores; diferentes a motocicletas y afines.

La medida, que estará vigente hasta el 1 de abril del presente año, regirá en el horario comprendido desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, arrancando este jueves con los vehículos particulares terminados en 9-0.

Los viernes no lo podrán hacer aquellos que tengan placas finalizadas en 1 y 2. Para los días lunes cobija a 3-4. Este 10 de enero, por ser día festivo, no aplica. Para los martes, no está permitida la circulación de los vehículos particulares terminados en 5-6, y los días miércoles no lo podrán hacer los finalizados en 7-8.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, ha señalado que se impondrán sanciones con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes el conductor y/o propietario del vehículo particulares que transiten no acaten el pico y placa, además de la inmovilización del automotor.