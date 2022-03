María Isabel Urrutia recordó con sentimiento a Gantcho Karouskov, el arítifice de su oro en Sídney

“Él me enseñó lo que soy, se lo debo todo”. María Isabel Urrutia recordó con sentimiento a Gantcho Karouskov, el exentrenador de halterofilia que hizo parte de la preparación en la consecución de Urrutia del oro olímpico en Sídney 2000, quien falleció este martes en Bulgaria a los 98 años.

Además de ser artífice de la obtención del oro de María Isabel Urrutia, hizo parte de otras dos medallas olímpicas para Colombia en levantamiento de pesas.

“Yo lo conocí en 1987, cuando llegó a preparar el equipo masculino para los olímpicos del 88′ en Turquía. Llegaron por un convenio que tenía Coldeportes. Él me insistía que hiciera pesas, pero yo estaba enfocada en el atletismo y me comprometí con él que en el 89 iba hacer pesas”, dijo la campeona.

Urrutia, comenzó su carrera en el atletismo, donde tiene un récord nacional en lanzamiento de disco, antes de comenzar su glorioso camino en halterofilia.

“Él me convenció de hacer pesas, me enseñó y me entrenó. En noviembre fuimos al campeonado del mundo en Manchester y quedé subcampeona del Mundo en 1989. Gantcho era un hombre duro, era militar. Cuando llegó a Colombia, llegó como jubilado militar y como entrenador. Al principio peleamos, pero luego hicimos un equipo donde él mandaba y yo cumplía. Todo me lo enseñó él”, comentó.

“Él se metió en todo. Primero para subirme de peso e iba mirando donde tenía mejores opciones y así mismo me ayudaba. Él definió siempre mi categoría. Un día me dijo que había dos planes de entreno: uno para pasear y otro para ir por una medalla, me tocó bajar de 110 kilos a 75, que era la categoría de Juegos Olímpicos”, añadió.

Sobre el legado que dejó el entrenador búlgaro en el levantamiento de pesas de Colombia, resaltó: “Gantcho estuvo 20 años y formó a varios entrenadores de hoy. Hoy los que son medallistas, todas esas medallas son de Gantcho, porque son jóvenes que él tomó a los 17 años y hoy tienen 35 años. Él dejó un trabajo hecho, hoy no hay nada nuevo”.

Finalmente, le agradeció al búlgaro por las enseñanzas y todo lo que consiguió en su carrera.

“Hoy le doy gracias a Dios, a lo que él me enseñó, por el fui medallista en muchas competencias, gracias a sus enseñanzas. Muchos de los que estuvimos con él, podemos decir que somos buenos entrenadores”, concluyó.