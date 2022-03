8.000 usuarios de Medimás en Risaralda se encuentran sin atención en salud

Los más afectados son aquellos pacientes con patologías complejas y que requieren tratamientos médicos urgentes, entre ellos menores de edad y adultos mayores que fueron trasladados a Comfenalco, EPS que tiene tiene prestación de servicio integral en el Valle del Cauca pero que en Risaralda no cuenta con ningún convenio, debido a esto, los usuarios no cuentan con servicios médicos.

El secretario de salud del departamento, Javier Darío Marulanda, señaló que en una situación similar a la de los trasladados a Comfenalco, se encuentran otros pacientes que fueron trasladados a Compensar, EPS que tampoco opera en esta región.

"Desafortunadamente esta ha sido una de las dificultades del último mes, Comfenalco Valle como Compensar que es de Bogotá. Con Comfenalco hemos venido avanzado, no tenían sede, no sabemos porque les trasladaron los usuarios. Ellos han venido intentando de crear red, pero evidentemente han generado es traumatismo. Vamos a exigir que las EPS nuevas que no estaban en el departamento tengan oficinas y red viable para atender a los usuarios", indicó.

Manifestó también que estos inconvenientes se deben resolver de manera urgente en una mesa de trabajo en la que expondrán la situación a la Superintendencia de Salud con el fin de llegar a un acuerdo con estas EPS y garantizar la prestación de los servicios de salud a todos los pacientes.

"Como hay dificultades todavía, como pacientes que no pueden suspender su tratamiento o entrega de medicamentos por las patologías que padecen, solicitamos a la Superintendencia de Salud este viernes en Pereira y vamos con ellos a trabajar todas estas inquietudes con las EPS, para resolver día a día y que sea lo menos traumático posible", puntualizó el secretario.

Ya se realizó una primera mesa de concertación con los directivos de Comfenalco con la que se espera concretar convenios con centros asistenciales que tengan cobertura en el departamento y poder brindar la atención necesaria y oportuna a estos más de ocho mil ciudadanos.