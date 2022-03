Padre en Dosquebradas denuncia que su hija fue abusada por el coordinador de una institución educativa

Han sido muchas las denuncias por violencia y abuso sexual que se han generado en los últimos días desde varias instituciones educativas en Risaralda, principalmente, Pereira y Dosquebradas.

El padre de una de las víctimas, quien habría sido presuntamente abusada por un docente y directivo del colegio Manuel Elkin Patarroyo, del municipio industrial, denunció no sólo el caso de su hija, sino que indicó que hasta el momento ha conocido dos casos similares en los que estaría involucrada la misma persona.

“Es docente y coordinador del colegio Manuel Elkin Patarroyo, responde al nombre de Edgar Daniel Estrada Orozco. Esta persona en varias oportunidades y durante varios años cometió el delito de acto sexual abusivo con mi hija, se aprovechó de la cercanía que tenía con la menor. Adicionalmente, otra persona cercana al núcleo familiar, expresó que hace unos años también fue víctima de misma persona. Otra niña le pasó lo mismo, fue abusada en el colegio, la mamá indica que puso el caso en conocimiento y no pasó nada”, manifestó.

El denunciante expresó, además, que pese a las denuncias y procesos adelantados en la Fiscalía hace casi un año, no ha sucedido nada con el presunto responsable que sigue vinculado al magisterio y teniendo contacto con niños y niñas de la institución.

“La denuncia se hizo el 25 de mayo del 2021, está la entrevista a la menor y de otra persona cercana a la familia que rindió versión ante la Fiscalía, ahí va el proceso. Ya vamos a cumplir un año de este caso y solamente se logró la imputación, aunque la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento, la juez lo dejó en libertad porque el abogado defensor dijo que primaba el derecho al trabajo. Yo he tocado varias puertas, pero no ha sucedido nada, esta persona sigue vinculada al magisterio y teniendo contacto con menores”, indicó.

Así las cosas, serían tres las víctimas de este hombre que, pese a las denuncias interpuestas, no ha sido judicializado y continúa no sólo vinculado al magisterio, sino siendo parte de la comunidad del colegio Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Dosquebradas. Por el momento, pese a varios intentos por generar comunicación con la Secretaría de Educación del municipio, no ha sido posible obtener respuesta.