Procuraduría formula pliego de cargos contra Daniel Quintero por caso Aguas Vivas

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y cinco funcionarios de su administración por las presuntas irregularidades del predio Aguas Vivas, ubicado en El Poblado.

En este caso se denuncian maniobras administrativas de Quintero para la adquisición de ese predio. Según la investigación, el lote había sido entregado gratuitamente al Distrito como parte de una obligación urbanística, pero la administración de Quintero habría promovido su devolución con el fin de concretar una venta por más de 40.000 millones de pesos.

Además de Quintero, el pliego de cargos también será para Jasblleidy Pirazán García, directora del Departamento Administrativo de Planeación, y Mauricio Valencia Escobar, Juan David Agudelo Restrepo, Rivier Hernando Gómez Cuevas, Fabio Andrés García Trujillo, secretarios de Desarrollo Económico, Educación, Innovación Digital y General en la administración Quintero.

“Cumplida la notificación del pliego de cargos, dentro del término improrrogable de tres (3) días, se remitirá el expediente a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), para lo de su competencia”, señala el documento.

Este es el documento de la Procuraduría