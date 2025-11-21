Procuraduría ratifica inhabilidad de Daniel Quintero por participar en política

Este 21 de noviembre se ratificó en segunda instancia la suspensión e inhabilidad especial por seis meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, por participación en política.

Vea aquí: Registraduría rechazó inscripción de comité recolector de firmas de Daniel Quintero para 2026

En primera instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular del ente de control había determinado que Quintero participó en política por el “uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral”.

Le puede interesar: Registraduría tendría que permitir la inscripción de comité de Daniel Quintero: CNE

Ahora, el fallo fue confirmado en segunda instancia, y tendrá que pasar a revisión automática del Consejo de Estado para que defina si deja en firme o no la sanción impuesta al exalcalde.

“REMITIR el cartulario disciplinario a la Sala Especial de Revisión del Consejo de Estado (reparto), para que allí se surta el trámite y decisión del recurso de revisión correspondiente. En consecuencia, la ejecución de la sanción impuesta queda suspendida, hasta tanto la jurisdicción contenciosa administrativa se pronuncie sobre el mecanismo judicial antedicho”, señala el documento.

Este es el fallo en segunda instancia: