El precandidato Daniel Quintero anunció su retiro de la consulta del Pacto Histórico. Foto: Alcaldía de Medellín / Pacto Histórico.

El precandidato presidencial Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico, a 11 días de la convocatoria a las urnas. El exalcalde de Medellín asegura que ese mecanismo se convirtió en una “trampa”, tras las condiciones que estableció el CNE para la misma.

#Atención | El precandidato presidencial Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico, a 11 días de la convocatoria a las urnas. El exalcalde de Medellín asegura que ese mecanismo se convirtió en una “trampa”, tras las condiciones que estableció el CNE para la… — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 15, 2025

En un video publicado en su cuenta de X, Quintero aseguró que “el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría cambiaron las reglas del juego” al convertir la consulta del Pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista “violando el acuerdo que firmaron los candidatos”.

De acuerdo con el exalcalde de Medellín, este acuerdo permitía que los candidatos (Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero) pudieran ir a la consulta del mes marzo.

Además, el precandidato manifestó que “es evidente que la derecha quiere que lleguemos unidos”.

Ante esta situación, junto a su equipo jurídico, la campaña de Daniel Quintero tomó la decisión de retirar su nombre y no participar en la consulta del 26 de octubre.

La decisión fue tomada ante “la inseguridad jurídica , la falta de garantías y las reiteradas trampas de este proceso”.

Pese a esto, Daniel Quintero enfatizó que sigue firme en “trabajar por Colombia y en participar en las elecciones presidenciales del próximo años”.

El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma. pic.twitter.com/POvU5MZLrL — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

