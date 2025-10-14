CNE negó registro del logo del Pacto Histórico y no podrían usarlo en tarjetones para elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este 14 de octubre el registro del logo del Pacto Histórico, luego de que fuera derrotada una ponencia presentada por la magistrada Fabiola Márquez, que pedía otorgar el uso del símbolo.

La votación quedó 7 por el No y 2 por el Sí. Esos dos votos a favor fueron los de las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico.

Lea también: Mónica de Greiff renunció a la Presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol

El uso del logo se negó, según los magistrados, “porque no está en firme la resolución de la creación de Pacto Histórico como partido” y que le otorga la personería jurídica, razón por la cual no fue posible aprobar el registro del símbolo.

Ahora, sobre el uso del logo en los tarjetones para la consulta popular del 26 de octubre, para escoger al candidato único a la presidencia y a los aspirantes al Congreso de la República, se sabe que ya fueron impresos.

Desde el CNE se asegura que “ese logo no se puede usar” mientras no se apruebe su registro. En ese sentido, habrá que esperar a la Registraduría, liderada por el registrador nacional Hernán Penagos, y que emita una directriz oficial sobre si deberían volverse a imprimir los tarjetones.

