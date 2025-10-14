Mónica de Greiff renunció a la Presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol

Mónica de Greiff y logo de Ecopetrol. Fotos: (Colprensa - Luisa González) / (Colprensa - Cristian Bayona)

W Radio conoció que la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, renunció a su cargo. El director de La W, Julio Sánchez Cristo, compartió la carta con la que la abogada dijo adiós a su cargo.

En la misiva, Greiff recordó que el 28 de mayo presentó su renuncia a la Junta.

“Después de varias conversaciones muy amables con mis compañeros de junta y teniendo en cuenta que mi renuncia implicaría un obstáculo jurídico, pues la junta no podría sesionar sin el mínimo de mujeres requerido, acepté mantenerme en la misma, teniendo claro que esto sería hasta la próxima asamblea”.

Concluyó la carta solicitando que se hiciera efectiva su renuncia.