Ecopetrol puso sobre la mesa el gas disponible para evitar racionamiento en la Costa

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que la compañía dispondrá de 71 GBTU día de gas mientras se realiza el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena (SPEC) hasta el próximo 14 de octubre. Con esto, se garantiza el abastecimiento del energético para todos los sectores del país, incluyendo el industrial.

Con está confirmación, Ecopetrol aseguró que no habrá ningún tipo de desabastecimiento ni de racionamiento de gas o energía eléctrica.

En su pronunciamiento, el presidente Roa dijo lo siguiente:

“Ante el mantenimiento de la regasificadora Spec LNG del 10 al 14 de octubre de 2025, en Ecopetrol adoptamos un riguroso plan para poder atender la demanda industrial y de los generadores térmicos con aproximadamente 71 GBTUD de gas. Este plan de Ecopetrol atiende a los lineamientos y disposiciones regulatorias emitidas por el Ministerio de Minas y Energía”.

Por otro lado, el presidente Roa destacó que la disposición de gas que hará Ecopetrol para las siguientes jornadas es una muestra del compromiso de la compañía con el país, asegurando que se tenía muy claro que un desabastecimiento de gas generaría grandes afectaciones a Colombia.

En ese sentido, el presidente de Ecopetrol añadió: “Somos conscientes de las afectaciones que podría generar un desabastecimiento de gas en el territorio nacional. Ecopetrol, una vez más, responde como la empresa de los colombianos que le apunta a la seguridad energética del país”.

A través de un comunicado, Ecopetrol añadió que “implementó un plan de contingencia que priorizó el suministro de gas a aquellos agentes afectados por la reasignación de cantidades a otras empresas del sector térmico”.

