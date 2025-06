Accesible y asequible no son sinónimos, ¿cuál es la diferencia y en qué casos se usa? RAE explica

La Real Academia Española (RAE) ha realizado diversos cambios en lenguaje, los cuales han sido considerados por muchas personas como inválidos al agregar palabras como “perreo”, “disforia de género”, “supervillano”, “chundachunda” y muchas más.

Sin embargo, cabe resaltar que los cambios en los términos usados por las comunidades gracias a su cultura. La creciente gentrificación de las ciudades y la globalización de la información han provocado un aumento en el uso de términos locales por personas externas, llevando así a una presión social del uso de cada palabra.

Ante esta situación, la RAE explicó que no agregar palabras nuevas al lenguaje provocaría que el español se trasforme en una “lengua muerta”.

En esa línea, y como todo idioma en el mundo, tiene determinadas normas ortográficas que no se pueden omitir, pues en caso de no aplicarlas se puede, por ejemplo, cambiar el sentido de las frases.

Por otro lado, hay palabras que pueden llegar a sonar similar, pero que tienen un significado diferente, es el caso de accesible y asequible. Estas dos palabras las suelen confundir como sinónimos, pero la RAE es muy clara en decir que no.

¿Qué significa accesible y cuándo se usa?

Según explica la RAE, accesible es un adjetivo que se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Por ejemplo:

“Quería recurrir a Catalina, con la esperanza de que resultara más accesible que su hermano”.

que su hermano”. “Todos los niños podíamos tocar su tronco, arrebatarle las frutas accesibles ”.

”. “La información debe ser accesible para que los niños la entiendan”.

En cambio, refiriéndose a una persona, significa también que es de trato fácil o afable. Por ejemplo:

Es un hombre normal, accesible, con el que una puede sentirse a gusto.

¿Qué significa asequible y cuándo se usa?

Este adjetivo significa que se puede conseguir o adquirir. Po ejemplo:

“El objetivo de este nuevo centro de Cáritas es ofrecer a los ancianos un alojamiento asequible a su economía”.

a su economía”. “Una amplia gama de tarjetas, con precios asequibles para cualquier bolsillo”.

para cualquier bolsillo”. “Jugará la primera eliminatoria ante el Vevey suizo, un rival asequible ”.

”. “Los productos que se venden en el mercado son más asequibles ”.

”. “Elegí ese carro porque cuenta con un precio asequible”.

¿Cuál es la diferencia entre accesible y asequible?

En ese orden de ideas, accesible no es sinónimo de asequible, aunque ambas sean voces semánticamente próximas y se confundan frecuentemente en el uso. Esto porque accesible pertenece a la familia léxica derivada del verbo latino accedere (‘llegar, acceder’), y asequible procede de un derivado del verbo latino assequi (‘conseguir, adquirir’); de ahí que para referirse a objetos que, por su precio moderado, pueden ser adquiridos sin dificultad, o con el sentido de ‘precio moderado’, se use con preferencia asequible, y no accesible.