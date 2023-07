¿Cómo saber si su pareja borra los chats de WhatsApp? Conozca el truco

Logo de WhatsApp (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial y se ha convertido en una herramienta indispensable en la comunicación personal debido a su inmediatez y facilidad de uso.

Con cada actualización, Meta, propietaria de WhatsApp, busca mejorar la experiencia del usuario agregando herramientas que faciliten la comunicación. Sin embargo, algunas de estas actualizaciones, como bloquear conversaciones con contraseña, suelen convertirse en un motivo de desconfianza entre las parejas.

Si usted cree que su pareja está hablando con alguien más, pero no ve la conversación en el buzón principal, hay una manera de saber cuáles son los contactos con los que más habla una persona, sin necesidad de instalar otra aplicación.

¿Cómo saber con quién habla su pareja?

WhatsApp permite consultar los contactos frecuentes y el peso del material gráfico, como fotos y videos, compartidos en las conversaciones. Sin embargo, aunque pueda ver los contactos, no podrá ver el contenido de los mensajes.

Así puede saber con quién habla otra persona, tenga en cuenta que tiene que tener acceso al dispositivo que quiere revisar.

Entre a la aplicación Haga clic los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha y seleccione la opción ‘Ajustes’ Seleccione la opción ‘Almacenamiento y Datos’, ubicada en la parte inferior de la aplicación Una vez adentro, seleccione la primera opción ‘Administrar almacenamiento’ Cuando seleccione esta opción le aparecerán varios datos como el uso de almacenamiento, los archivos de más de 5 MB, una opción para ahorrar espacio con los mensajes temporales y finalmente una lista de los contactos organizada dependiendo de la cantidad de GB enviados o recibidos. Si encuentra el nombre de una persona dentro de esta lista, pero no aparece en la sección de ‘Chats’, significa que la conversación fue eliminada.

¿Cómo leer mensajes eliminados por otra persona?

Aunque WhatsApp no permite recuperar los mensajes eliminados por otras personas, si quiere saber qué eliminaron en una conversación podrá hacerlo siempre y cuando tenga activado el historial de notificaciones de su celular. Esta configuración, que viene desactivada por defecto, se guardan todas las notificaciones de todas las aplicaciones instaladas.

Así puede activar esta herramienta en dispositivos con sistema operativo Android:

Ingrese a los ajustes de su celular Busque el apartado de ‘Notificaciones’ Luego ‘Ajustes avanzados’ y seleccione la opción ‘Historial de notificaciones’, una vez activado podrá encontrar todas las notificaciones que reciba de todas las aplicaciones, y leer los mensajes que hayan sido eliminados en la aplicación.

Sin embargo, si se encuentra dentro de un chat cuando la persona elimine el mensaje, ya no podrá leer su contenido con esta opción, pues no generó una notificación, por lo que no queda registrado en el historial de notificaciones.

Igualmente, las notificaciones guardadas en este historial solo le permitirán conocer los primeros 100 caracteres del mensaje, pues es el límite de las notificaciones en Android.