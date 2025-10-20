Pasos para renovar la visa americana en Colombia 2025: Valor, formulario y documentos requeridos

Para miles de colombianos, la posibilidad de viajar a Estados Unidos por motivos de placer, turismo o negocios sigue siendo una prioridad.

Las directrices migratorias de Estados Unidos son claras: el proceso para renovar la visa de visitante es esencialmente idéntico al de una solicitud por primera vez. Esto implica que la diligencia y la presentación de documentos de soporte deben ser rigurosas, incluso si ya se ha sido titular del documento previamente.

La visa de visitante es una categoría de no inmigrante que se destina a entradas temporales al país, dividida en dos categorías principales: la visa B-1, enfocada en viajes de negocios, y la visa B-2, que cubre turismo y tratamientos médicos.

¿Cuál es el formulario necesario para renovar la visa?

El punto de partida para cualquier solicitante, ya sea por primera vez o por renovación, es completar el Formulario DS-160, la solicitud electrónica estándar. Este documento es la base sobre la cual el Departamento de Estado evalúa la elegibilidad del viajero.

Las autoridades han estipulado que la renovación de la visa debe realizarse en la embajada, la única excepción a esta norma aplica a los titulares de visas diplomáticas y sus dependientes, quienes sí pueden renovar el documento mientras se encuentran en territorio estadounidense.

¿Cuál es la documentación necesaria?

Aunque el proceso se inicia de manera digital, la recopilación física de la documentación requerida es indispensable.

Los documentos básicos necesarios para la renovación son los mismos que se exigen para la solicitud inicial:

Pasaporte vigente: Es obligatorio que el pasaporte haya sido emitido por el país de ciudadanía.

Confirmación del DS-160: El comprobante de que la solicitud en línea ha sido finalizada.

Recibo de pago de la tarifa: La prueba del pago del cargo de la aplicación.

Fotografía: Una imagen que cumpla estrictamente con los requisitos del consulado.

Documentos de soporte adicionales: Cualquier otro soporte que la embajada pueda solicitar para determinar los lazos del viajero con su país de origen.

Pasos en la renovación de la visa

Paso 1: completar el Formulario DS-160

Paso 2: pagar las Tarifas, que está establecida en 435 USD, recuerde que debe guardar el recibo de pago de esta pues es un documento requerido

Paso 3: determinar si se requiere una Entrevista pues puede obtener una exención de entrevista

Paso 4: reunir la documentación básica: pasaporte válido, la confirmación del formulario DS-160, recibo de pago de la tarifa, una fotografía que cumpla con los requisitos de la embajada, cualquier documento adicional que la embajada o consulado en Colombia solicite (por ejemplo, evidencia de lazos con el país).

Paso 5: programar una cita o enviar documentos, si se determina que usted califica para una exención de entrevista; si no es elegible para la exención deberá programar una cita en persona.

Paso 6: debe estar atento a los tiempos de procesamiento y el estado operativo de la embajada en Colombia

Cabe recalcar que, en el contexto de la documentación migratoria para esta categoría de visa. El enfoque de la solicitud radica en demostrar lazos económicos y sociales con Colombia.

Este proceso de renovación se desarrolla en un contexto de constantes ajustes en la política migratoria. Un ejemplo de esto fue el anuncio realizado por el Departamento de Estado en junio de 2025, el cual, a partir del 9 de junio, impuso restricciones o suspensiones totales o parciales en la entrada o recepción de visas para personas de 19 países. Aunque estas medidas no afectaron el proceso estándar de renovación para todos, sí resaltan la necesidad de que los viajeros consulten la información oficial, cuya última actualización fue en octubre de 2025.

Para garantizar un proceso exitoso, los solicitantes deben utilizar la información de contacto de su embajada o consulado en Colombia para obtener detalles específicos sobre tarifas y tiempos, ya que la diligencia en el cumplimiento de los pasos iniciales es la clave.

