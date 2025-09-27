“Lo que hace el Gobierno de EE.UU. conmigo rompe las normas de inmunidad”: Petro tras retiro de visa

Tras la decisión de los Estados Unidos de retirarle la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario se pronunció por medio de su cuenta de X (antes Twitter).

Esta decisión se adoptó tras las manifestaciones llevadas a cabo en Times Square, Nueva York, donde el mandatario, con megáfono en mano, invitó a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes de Donald Trump.

Petro dio a conocer que llegó a Bogotá en horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre a Bogotá y fue enfático en decir que, con la decisión de quitarle la visa, buscan separar a Estados Unidos de Colombia, ya que es lo que necesitan las mafias.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa.



Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias.



Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

“Lo que hace el Gobierno de Estados Unidos conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, añadió.

Petro explicó que el hecho que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina a la asamblea ONU y el que se le retirara la visa “por pedirle al ejército de Estados Unidos y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda”, son la prueba de que el Gobierno de Estados Unidos “ya no cumple con el derecho internacional”.

En ese sentido, advirtió que la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.

Por otro lado, aseguró que no le preocupa esta decisión: “No me importa. No necesito visa, sino esta, porque no solo soy ciudadano colombiano sino europeo y, en realidad, me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta”.

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.



La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Por último, Petro dijo que quienes políticamente han apoyado el genocidio en Colombia “y votan por los genocidas, me atacan ahora y se ponen contentos con Trump”.

“No me extraña, hubo colombianos que aplaudieron que nos quitarán Panamá, otros se inscribieron en las listas de voluntarios para ir a luchar por Panamá; el presidente de la época era un cobarde y solo aceptó dólares”, concluyó.

