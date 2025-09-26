Presidente Petro envió mensaje a soldados de EE.UU. desde Nueva York: “Desobedezcan a Trump”

Durante la manifestación que se realizó en el Time Square, en Nueva York, en la que se pedía la captura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu por los crímenes cometidos en Palestina, el presidente Gustavo Petro con megáfono en mano, aseguró que no tiene nada en contra del pueblo judío y envió un mensaje a los soldados de Estados Unidos: “desobedezcan la orden de Trump”.

Por eso, el presidente Petro explicó: “No tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel, varios son amigos míos. Los entrenamos muy jóvenes con combatientes de la organización liberal Palestina en los desiertos de Libia y sabemos de su lucha hace mucho tiempo cuando existía el Movimiento 19 de abril (M-19) que fue solidario con Palestina, con el Congreso Africano (…) por eso hice la siguiente propuesta”.

Añadió: “Por asamblea en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena la configuración de un Ejército de Liberación del mundo que tiene como primer objetivo liberar a Palestina. Si las dos terceras partes de las naciones votan a favor estaremos en un proceso para Palestina (…) las naciones que voten tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios ejércitos esta gran unidad primera en el mundo (…) tiene que ser más grande que Estados Unidos”.

En cuanto a los soldados de los Estados Unidos, Petro les pidió “no apuntar contra la humanidad sus fusiles, desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”.

Por eso, enfatizó en que cuando la diplomacia se acaba, “hay que pasar a la siguiente fase de la lucha”.

“Con el último veto que realizó Estados Unidos en el consejo de seguridad, se acabó la diplomacia. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, no hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad (…) es un genocidio igual que sufrió el pueblo judío ante los alemanes nazis”, aseveró.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: