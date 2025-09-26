Francia Márquez y Rosa Yolanda Villavicencio en la Asamblea General de la ONU. Foto: Suministrada

Propusimos pararnos cuando ese señor llegara: Francia Márquez por protesta contra Netanyahu en ONU

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la expresión en forma de protesta de la delegación colombiana contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU.

“Fue una decisión que tomamos en un momento. Uno no puede estar de acuerdo con alguien que no detiene el genocidio y sigue justificando la violencia”, afirmó.

“Hemos participado de manera activa en la Asamblea General de la ONU. Propusimos entre los que estábamos ahí pararnos cuando ese señor llegara”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: