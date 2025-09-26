Hamás dice que el boicot de delegados de la ONU a Netanyahu evidencia el “aislamiento” de Israel

Hamás respondió a discurso de Trump en la ONU y acusó a Israel de bloquear el alto el fuego. Foto: Getty Images.

Hamás afirmó que el boicot por numerosos delegados al discurso del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU este viernes 26 de septiembre, demostró el “aislamiento” de Israel como resultado de la guerra en Gaza.

“El boicot al discurso de Netanyahu es una manifestación del aislamiento de Israel y las consecuencias de la guerra de exterminio”, afirmó en un comunicado Taher al Nunu, un alto cargo del comité político de Hamás.

