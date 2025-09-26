Netanyahu dice que un estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó terminantemente este viernes 26 se deptiembre, en la Asamblea General de la ONU la creación de un estado palestino, que sería un “suicidio nacional” para su país.

La Autoridad Palestina es una institución “corrupta hasta la médula”, acusó Netanyahu, días después de que varios países occidentales, como Reino Unido, Canadá y Australia, se añadieran al reconocimiento de Palestina como Estado.

