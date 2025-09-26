Delegación de Colombia se retiró de la Asamblea General de ONU en intervención de Netanyahu

La delegación de Colombia, en la que se encuentra la vicepresidenta Francia Márquez, abandonó la plenaria de la Asamblea General de la ONU durante la intervención de Israel. Según la canciller Rosa Villavicencio, la razón es porque no se puede legitimar “con nuestra presencia un discurso que justifica la guerra y la ocupación”.

Explicó la Cancillería que es un acto de dignidad frente a las violaciones sistemáticas al derecho internacional y a los derechos humanos del pueblo palestino. “Colombia no será cómplice del silencio. Estamos del lado de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y de la justicia global”.

Petro participará en marcha que pide el arresto en Netanyahu por genocidio en Gaza

Este viernes 26 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, participará en la marcha ‘Arrest Netanyahu’ que se realizará en el Time Square. También se reunirá con el secretario general de la ONU, con Roger Waters; con la alcaldesa de París y con el candidato a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

La participación de Petro en esta marcha se da luego de que revelara que Indonesia fue el primer país que dijo sí a su propuesta de un Ejército de salvación para el mundo, que permita “liberar a Gaza del genocidio de Israel” que ha dejado miles de muertos.

Esta propuesta fue formulada por el mandatario en el marco de su intervención en el ‘Foro en defensa de la democracia: luchando contra el extremismo’, en medio de la Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York.

“Hay que entrar pisando fuerte, por eso yo propuse un Ejército de la salvación del mundo, pero hasta ahora solo Indonesia ha respondido con un Sí. No solo con palabras se entiende el ser humano”, expresó el mandatario.

La revelación de Petro se da horas después de que, ante la Asamblea General de la ONU, asegurara que “es hora de detener el genocidio en Palestina”, por lo que pidió una fuerza armada para defender la vida en Gaza.