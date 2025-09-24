La UE celebró en la ONU el aparente cambio de postura de Trump con respecto a Rusia. Foto: Getty Images.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, celebró este martes (23 de septiembre) el aparente cambio de postura del presidente estadounidense, Donald Trump, con respecto a Rusia.

El líder republicano afirmó hoy tras intervenir en la Asamblea General de la ONU que Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

Además, respaldó que los países de la OTAN derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y exigió a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia para dejar de “financiar una guerra contra ellos mismos”.

A preguntas de la prensa a las puertas del Consejo de Seguridad, Kallas definió las declaraciones de Trump como “muy contundentes”: “Es muy bueno que ahora tengamos el mismo entendimiento”, agregó.

Y añadió: “Somos muy positivos al respecto, porque todas estas medidas son acertadas: sí, debemos dejar de comprar energía rusa y Ucrania debe ganar la guerra”, apuntó Kallas en declaraciones desde la sede de la ONU en Nueva York, en el marco de la semana de alto nivel que celebra el organismo.

Además, subrayó que todos los actores globales deberían ejercer más presión sobre Rusia para que esta ponga fin a la guerra en Ucrania, porque “está claro” que este país “no quiere la paz”.

Escuche W Radio en vivo aquí: