Delegación de EE.UU. se retiró de asamblea ONU en medio de discurso de Petro y las críticas a Trump

La delegación de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas se retiró del recinto, en medio del discurso del presidente Gustavo Petro, en el momento en el que el mandatario criticaba la política de antidrogas del Gobierno Trump y la decisión descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Petro aseguró que Donald Trump “no tenía ningún derecho a hacerlo”, al referirse a la descertificación de Colombia.

“La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos, la política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general , por eso hablo ante ustedes como un presidente descertificado por el propio Trump”, aseveró Petro.

“Quieren violentar y forzar a decenas de miles de campesinos desde el Gobierno de Estados Unidos, que está influenciado por políticos de poder colombianos mafiosos. A centenares de miles de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza”, agregó.

Y dijo: “Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes y ministros ligados y sobornados por la mafia colombiana, aliados a la extrema derecha de la Florida en los Estados Unidos y ahora aliados de Trump”.

Fue en ese momento en el que la delegación de Estados Unidos se retiró en medio del discurso de Petro.

Vea el momento en que la delegación de EE.UU. se retiró durante el discurso de Petro: