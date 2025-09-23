Ante ONU, Petro criticó a Trump por “descertificar” a Colombia en lucha antidrogas

Este martes, 23 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció su intervención final ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Allí señaló que la llamada “guerra contra las drogas” sigue afectando de manera injusta a su país y acusó al presidente Donald Trump de “descertificar” a Colombia sin tener, en sus palabras, “derecho humano ni divino” para hacerlo.

El presidente Petro aseguró que operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe han terminado en muertes de campesinos y migrantes, y que el enfoque represivo solo perpetúa la violencia.

Además, vinculó esas acciones con la política exterior de Washington, acusando a Trump de encadenar y encarcelar migrantes mientras se convierte, según dijo, en cómplice del “genocidio” en Gaza.

Durante la intervención, se pudieron observar personas de la delegación de Estados Unidos, saliendo del recinto durante la intervención del presidente Petro.

