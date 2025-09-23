EN VIVO 🔴| Presidente Gustavo Petro habla ante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/Chema Moya / Chema Moya ( EFE )

Este 23 de septiembre, el presidente Gustavo Petro da su discurso ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, el último de su mandato.

El discurso del presidente Petro se produce en medio de la tensión que existe entre Colombia y Estados Unidos luego de la descertificación en la lucha antidrogas ordenada por el Gobierno de Donald Trump.

Por esto, el discurso del mandatario abordará sus ya conocidos cuestionamientos a la lucha contra las drogas. Además, se pronunciará sobre el cambio climático, la solución pacífica a los conflictos y la defensa de las instituciones.

El mandatario llegó a Estados Unidos en la madrugada del pasado 22 de septiembre en compañía de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Una vez aterrizó, fue recibido por el embajador de Colombia en ese país, Daniel García Peña, y la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata Torres.

