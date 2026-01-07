¿Cuánto vale una hora y un día de trabajo en Colombia 2026? Cálculo tras incremento salario mínimo

A cuánto sale un día de trabajo con el nuevo incremento del salario mínimo en Colombia

Con la entrada en vigor del nuevo ajuste al salario mínimo para este 2026, el mapa financiero de los trabajadores en Colombia ha experimentado un cambio significativo.

No se trata solo de un aumento en la cifra que llega al cajero cada mes, sino de una reconfiguración del valor del tiempo laborado, especialmente por la reducción gradual de la jornada laboral que este año alcanza su punto más importante.

Una de las principales dudas tanto de empleadores como de empleados es cómo queda el desglose exacto de un día de trabajo y cuánto se paga por cada hora ordinaria tras los incrementos.

Si usted está ajustando su presupuesto personal o necesita calcular el pago de una jornada extra, a continuación le presentamos los valores vigentes para este 2026.

Para este año, el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo en $1.750.905 pesos.

A este valor se le suma el Auxilio de Transporte, indispensable para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, el cual se sitúa en $249.000 pesos.

¿Cuánto vale un día de trabajo?

El cálculo del día laboral es la base para liquidar incapacidades, permisos y días de descanso.

Este se obtiene dividiendo el salario mensual entre los 30 días del mes calendario.

Valor de un día: $66.667 pesos

$66.667 pesos Valor de un día (con auxilio de transporte): $74.970 pesos

¿Cuánto vale una hora de trabajo con el aumento del salario mínimo?

El 2026 también es un año histórico para el derecho laboral en Colombia, pues se cumple la fase final de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada máxima legal a 42 horas semanales.

Esta reducción es vital porque, al trabajar menos horas por el mismo sueldo, el valor de la “hora ordinaria” aumenta automáticamente.

Para calcular la hora en 2026, se toma la jornada semanal de 42 horas distribuida en 6 días.

Valor de la hora ordinaria (Base): $9.091 pesos

Hora extra diurna: $11.364 pesos

Hora ordinaria nocturna: $12.273 pesos

Hora extra nocturna: $15.909 pesos

Hora dominical o festiva: $16.364 pesos

Escuche W Radio en vivo: